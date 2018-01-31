В Деревне Универсиады задержали двух студентов из Узбекистана, избивших пьяного казанца

В Казани два студента-экономиста КФУ из Узбекистана напали и избили на проспекте Победы пьяного 33-летнего жителя города, подозреваемых задержали в Деревне Универсиады 29 января. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 28 января около 21:30 неподалеку от дома №190 по проспекту Победы был избит пьяный казанец.

- Пострадавший с переломами трех ребер был госпитализирован. На следующий день были задержаны два студента из Узбекистана, у них в комнате нашли бейсбольную биту, которой, вероятно, был избит пострадавший, - сообщили ProKazan.ru.

Возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", выясняются причины нападения студентов на мужчину.