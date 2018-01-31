Наверх
Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»
17:47, 31.01.201849
Власти Казани потратили на прочистку ливневок 100 миллионов рублей
19:30, 31.01.201819
В Татарстане стали давать меньше взяток
19:18, 31.01.201813
В Нижнекамске собираются снести будку на лыжной базе, в которой зарезали лыжницу
17:39, 31.01.201812
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России
17:25, 31.01.201823
Реклама
В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел
17:03, 31.01.201820
Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани
16:59, 31.01.201825
В 2017 году в Татарстане каждый шестой погибший в ДТП был без ремня безопасности
16:19, 31.01.201814
Завтра в Казани ожидается снег и 15 градусов мороза
16:17, 31.01.2018
В Казани ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
16:08, 31.01.20182
В Казани открывается музeй сaмогона: посетители после экскурсии смогут отведать "первача"
15:50, 31.01.201826
Высланный из России индус обратно вернулся в Челны
15:34, 31.01.201821
Соцсети: найденная повешенной школьница в Зеленодольске обвинила в смерти мать
15:19, 31.01.201833
В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti
14:59, 31.01.20184
Жительница Татарстана требует с больницы 1,5 млн рублей за смерть 2-летней дочери
14:57, 31.01.201815
Полиция задержала иностранца, укравшего в казанской кофейне 3 млн рублей у бизнесмена
14:24, 31.01.201818
Кандидат в президенты из Казани сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина
14:19, 31.01.201853
В Казани продают ресторан «Парус»
14:03, 31.01.201821
«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11 млрд рублей
13:29, 31.01.20187
В Татарстане был уволен один из замминистров образования
12:52, 31.01.201816
В ГИБДД не стали наказывать водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем
12:05, 31.01.201826
В Татарстане выпал серый снег
11:55, 31.01.201836
В Татарстане беременным приходится проезжать почти 300 км до роддомов‍
11:19, 31.01.20188
Общественники сообщили о тараканах в изоляторах МВД РТ
10:59, 31.01.201834
В Татарстане двое мужчин изнасиловали школьницу на берегу реки
10:14, 31.01.201823
Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в "кремлевский доклад США"
10:10, 31.01.201835
В Казани задержан подполковник УФСИН по РТ
09:44, 31.01.201832
В Нижнекамске территорию базы «Алмаш», где убили лыжницу, ежедневно патрулирует полиция
09:23, 31.01.201822
Столица Татарстана стала одним из самых зарабатывающих городов в России
08:55, 31.01.201829
СМИ: в российских школах могут появиться уроки психологии
08:31, 31.01.201815
Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей
08:11, 31.01.201849
Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза
06:16, 31.01.2018
«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
18:09, 30.01.201887
СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
18:07, 30.01.201826
Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
17:53, 30.01.201886
Завтра в Казани ожидается метель
17:19, 30.01.20182
В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы
17:07, 30.01.201830
В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика
16:43, 30.01.20187
Братья Шаймиевы попали в «черный список» США
16:19, 30.01.201891
В РТ задержали экс-главу исполкома Пестречинского района
15:59, 30.01.201831
В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб
15:31, 30.01.201813
В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей
14:59, 30.01.201851
Из-за непогоды на трассе под Казанью ограничили движение автобусов
14:22, 30.01.201815
Суд Казани освободил начальника отдела судебных приставов из-под домашнего ареста
14:06, 30.01.201813
В Казани пенсионер, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд
13:51, 30.01.201819
Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
12:35, 30.01.201823
Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км
12:00, 30.01.201835
На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали
11:56, 30.01.201827
В Татарстане двое полицейских избили парня-заику
11:31, 30.01.201837
Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
11:09, 30.01.201840
В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млрд рублей
10:53, 30.01.201829
СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз
10:24, 30.01.201831
Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно
10:09, 30.01.201819
В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги
09:49, 30.01.201828
В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
09:24, 30.01.201832
В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
08:57, 30.01.201863
Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза
06:17, 30.01.2018
В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика
18:03, 29.01.201816
СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков
17:57, 29.01.201814
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел

В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел
16+
Фото: pixabay.com

Советский районный суд Казани вынес приговор 57-летнему профессору КНИТУ Фируди Гусейнову, который незаконно организовал производство лекарств для пчел, сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 235.1 УК РФ «Незаконное осуществление фармацевтической деятельности», ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 57-летний профессор Казанского технологического университета и директор ООО НПО «Элтос» Фируди Гусейнов не имея соответствующей лицензии, начал производство лекарства в офисно-складском помещении НПО «Элтос». Прекратить продажу удалось в марте прошлого года.

У менеджера фирмы было закуплено 100 ампул «Бипина» емкостью 0,5 мл каждая на сумму 1,5 тыс. рублей. С января 2015 по ноябрь 2016 года было реализовано препарата на сумму более 569 тыс. рублей.

Свою вину профессор признал. 

Люция Кашапова, 31.01.2018, 17:03
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин31 января 2018, 17:10
уроды
6
9
Согласны с автором?
Габдулла31 января 2018, 17:11
Зря работал без лицензии. Хороший бипин производил.
2
16
Согласны с автором?
Габдулла31 января 2018, 17:15
Амплуа 0.5 мл стоит 15 руб. Проказан смотри что пишеш!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 17:23
Все потомушто легально работать дорого нынче
1
10
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 17:37
Это ж не мусин, можно и сажать
Лучший комментарий
2
28
Согласны с автором?
Димон31 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Кто производил, или кто пресек?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Кто производил, или кто пресек?
Развернуть
да все уроды :-D
1
2
Согласны с автором?
Слушатель31 января 2018, 18:42
Вот негодяй. Нужно было банк создать и обанкротить. Был бы в шоколаде, а то лекарство! Для пчел! А муравьев кто будет лечить?
5
8
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
да все уроды :-D
Развернуть
Все человечество?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Все человечество?
Развернуть
Погляди в зеркало, увидишь
2
4
Согласны с автором?
Emill Fordov31 января 2018, 19:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
7
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Погляди в зеркало, увидишь
Развернуть
Я голубоглазый брюнет, красавчик!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:22
Сволочи! Никому ничего делать не дают!
Мозги есть, знания есть , его же разрабатывали , вели , тестовую закупку делали !
Бездельники слов нет!
0
9
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:27
Кривосудие, вора Мусина отпустили, а предпринимателя осудили.
0
10
Согласны с автором?
Габдулла31 января 2018, 21:33
Бипин хороший у него был. Похоже Москвичи - конкуренты его заказали .
0
8
Согласны с автором?
правдоед31 января 2018, 21:48
ну теперь всем станет жить хорошо, такого злодея схватили, всех пчел Казани в страхе держал, молодцы！
0
6
Согласны с автором?
правдоед31 января 2018, 21:49
главное, что радует, что государство опять заработало...
4
2
Согласны с автором?
Габдулла31 января 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
ну теперь всем станет жить хорошо, такого злодея схватили, всех пчел Казани в страхе держал, молодцы！
Развернуть
Его бипин по всей России продавали. А Московский не брали он хуже качеством.
0
5
Согласны с автором?
Веселый Гук31 января 2018, 22:12
Не платил государству налог на прибыль,получай!
4
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 00:05
Наоборот. Надо было бюы ему помочь легализовать. А не судить.
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Голосов: 18
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru