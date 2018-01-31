В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел

Советский районный суд Казани вынес приговор 57-летнему профессору КНИТУ Фируди Гусейнову, который незаконно организовал производство лекарств для пчел, сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 235.1 УК РФ «Незаконное осуществление фармацевтической деятельности», ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 57-летний профессор Казанского технологического университета и директор ООО НПО «Элтос» Фируди Гусейнов не имея соответствующей лицензии, начал производство лекарства в офисно-складском помещении НПО «Элтос». Прекратить продажу удалось в марте прошлого года.

У менеджера фирмы было закуплено 100 ампул «Бипина» емкостью 0,5 мл каждая на сумму 1,5 тыс. рублей. С января 2015 по ноябрь 2016 года было реализовано препарата на сумму более 569 тыс. рублей.

Свою вину профессор признал.