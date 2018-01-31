Соцсети: найденная повешенной школьница в Зеленодольске обвинила в смерти мать

В Следственном комитете ProKazan.ru сообщили, что сейчас идет доследственная проверка

Найденная повешенной в Зеленодольске 15-летняя школьница перед смертью оставила предсмертную записку, в которой обвинила в произошедшем мать, информация об этом появилась в соцсетях, ее сообщили знакомые девочки.

Напомним, девочка была найдена мертвой в доме по улице Комарова в воскресенье, 28 января, около 8.45.

- По словам знакомых, оставила записку, в которой написала: "В моей смерти прошу винить маму". Мать работает санитаркой в роддоме, - говорится в сообщении.

Также знакомые добавили, что мать постоянно требовала от дочери высоких оценок в учебе.

В Следственном комитете ProKazan.ru сообщили, что на месте происшествия действительно нашли предсмертную записку, сейчас идет доследственная проверка.