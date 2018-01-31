Кандидат в президенты из Казани сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина

По ее словам, "это не отказ от борьбы"

Кандидат в президенты РФ от «Народной партии России», казанская общественница Ирина Волынец заявила, что снимает свою кандидатуры с выборов президента в пользу действующего президента Владимира Путина.

- Это не отказ от борьбы, это усиление дальнейшей работы, но уже в новом статусе, - заявила Волынец в эфире программы «Выборы президента РФ глазами кандидата» «Национальной службы новостей».

Напомним, ранее Волынец собрала необходимое количество подписей, чтобы участвовать в выборах.

31 октября 2017 года глава национального родительского комитета, общественный активист из Казани Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в выборах президента России.

В своей предвыборной программе Волынец намерена была делать упор на укрепление социальной политики.