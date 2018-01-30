Наверх
В ГИБДД не стали наказывать водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем
12:05, сегодня11
«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11 млрд рублей
13:29, сегодня
Минтранс предложил запретить «выкидывать» безбилетников из автобуса
13:10, сегодня1
В Татарстане был уволен один из замминистров образования
12:52, сегодня1
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
В Татарстане выпал серый снег
11:55, сегодня14
Реклама
В Татарстане беременным приходится проезжать почти 300 км до роддомов‍
11:19, сегодня5
Общественники сообщили о тараканах в изоляторах МВД РТ
10:59, сегодня17
В Татарстане скончалась 1,5-годовалая девочка
10:36, сегодня3
В Татарстане двое мужчин изнасиловали школьницу на берегу реки
10:14, сегодня13
Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в "кремлевский доклад США"
10:10, сегодня22
В Казани задержан подполковник УФСИН по РТ
09:44, сегодня19
В Нижнекамске территорию базы «Алмаш», где убили лыжницу, ежедневно патрулирует полиция
09:23, сегодня16
Столица Татарстана стала одним из самых зарабатывающих городов в России
08:55, сегодня19
СМИ: в российских школах могут появиться уроки психологии
08:31, сегодня13
Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей
08:11, сегодня35
Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза
06:16, сегодня
«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
18:09, 30.01.201879
СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
18:07, 30.01.201826
Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
17:53, 30.01.201848
Завтра в Казани ожидается метель
17:19, 30.01.20182
В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы
17:07, 30.01.201829
В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика
16:43, 30.01.20187
Братья Шаймиевы попали в «черный список» США
16:19, 30.01.201882
В РТ задержали экс-главу исполкома Пестречинского района
15:59, 30.01.201832
В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб
15:31, 30.01.201812
В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей
14:59, 30.01.201849
Из-за непогоды на трассе под Казанью ограничили движение автобусов
14:22, 30.01.201815
Суд Казани освободил начальника отдела судебных приставов из-под домашнего ареста
14:06, 30.01.201811
В Казани пенсионер, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд
13:51, 30.01.201818
Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
12:35, 30.01.201823
Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км
12:00, 30.01.201830
На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали
11:56, 30.01.201827
В Татарстане двое полицейских избили парня-заику
11:31, 30.01.201836
Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
11:09, 30.01.201835
В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млрд рублей
10:53, 30.01.201827
СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз
10:24, 30.01.201829
Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно
10:09, 30.01.201819
В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги
09:49, 30.01.201827
В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
09:24, 30.01.201829
В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
08:57, 30.01.201860
Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза
06:17, 30.01.2018
В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика
18:03, 29.01.201816
СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков
17:57, 29.01.201813
В РТ завели уголовное дело на бизнесменов, похитивших лесной участок на 4 млн рублей
17:42, 29.01.201812
Глава аппарата РТ обещал найти авторов «разжигающих» обстановку Telegram-каналов 
17:13, 29.01.201866
В РТ осудили мужчину, который ограбил и избил женщину, а затем сбросил ее тело в реку
16:38, 29.01.201816
В Зеленодольске нашли повешенной 15-летнюю школьницу
16:16, 29.01.201840
Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей
15:59, 29.01.201819
В Татарстане завод начал выпускать оборудование для атомных станций
15:31, 29.01.201819
В Татарстане мужчина приревновал свою жену и задушил подушкой
15:10, 29.01.201823
В Казани столкнулись два Hyundai Solaris, пострадала 11-летняя девочка
14:59, 29.01.20183
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается метель и сильный ветер
14:28, 29.01.201814
Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц
14:07, 29.01.201875
Соцсети: в центре Казани «легковушка» врезалась в стену дома и сгорела
13:39, 29.01.20182
Мэрия Казани выразила соболезнования руководителю исполкома Казани
13:14, 29.01.201835
В Челнах презентовали новый выпуск эротического календаря на 2018 год
12:49, 29.01.201836
Полиция проверила, как погибшая в Калининграде девушка из Казани получила травмы до смерти
12:29, 29.01.201819
СМИ: главный следователь Нижнекамска покинул свой пост
11:48, 29.01.201812
Пожар на Пороховом заводе в ноябре произошел из-за умышленного поджога 
11:22, 29.01.201820
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане был уволен один из замминистров образования

В Татарстане был уволен один из замминистров образования
16+
Фото: "Татар Информ"

Замминистра образования и науки Татарстана Тимирхан Алишев покинул свой пост, он покинул свою должность 25 января. об этом сообщает "Татар информ".

Чиновник решил оставить должность по собственному желанию, кто займет его место пока неизвестно.

Новым местом работы Алишева станет Институт психологии и образования Казанского федерального университета.

В министерстве Тимирхан Алишев работал с 2009 года. В 2011 году он встал во главе отдела внешнего образования. А спустя несколько лет, в 2012 году занялся управлением профессионального образования в Татарстане. В должности замглавы министерства он работал с 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что новому министру образования и науки Татарстана Рафису Бурганову разрешили иметь двух первых замов, а не одного, как ранее.

21 декабря 2017 года на 34-м заседании Госсовета Татарстана депутаты поддержали кандидатуру Рафиса Бурганова на пост заместителя премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ. За него единогласно проголосовали 79 депутатов.

N. Vildanov, 31.01.2018, 12:52
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин31 января 2018, 13:27
Какой толк от таких молодых специалистов, он учитилем то работал, не зная проблем в низах, что же такой молодой может предпринять..чей родственничек...
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 13
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru