В Татарстане был уволен один из замминистров образования

Замминистра образования и науки Татарстана Тимирхан Алишев покинул свой пост, он покинул свою должность 25 января. об этом сообщает "Татар информ".

Чиновник решил оставить должность по собственному желанию, кто займет его место пока неизвестно.

Новым местом работы Алишева станет Институт психологии и образования Казанского федерального университета.

В министерстве Тимирхан Алишев работал с 2009 года. В 2011 году он встал во главе отдела внешнего образования. А спустя несколько лет, в 2012 году занялся управлением профессионального образования в Татарстане. В должности замглавы министерства он работал с 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что новому министру образования и науки Татарстана Рафису Бурганову разрешили иметь двух первых замов, а не одного, как ранее.

21 декабря 2017 года на 34-м заседании Госсовета Татарстана депутаты поддержали кандидатуру Рафиса Бурганова на пост заместителя премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ. За него единогласно проголосовали 79 депутатов.