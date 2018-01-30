В Татарстане беременным приходится проезжать почти 300 км до роддомов‍

В Татарстане беременные женщины из сел отправляются рожать в медицинские центры почти за 300 км от дома, об этом накануне на заседании рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

В 2016–2017 годах родильные отделения были закрыты в 11 районах Татарстана.

- Беременные женщины стали направляться на роды в межмуниципальные центры, удаленность составляет примерно 35−293 километра от места проживания. Это вызывает озабоченность у женщин и их родственников, — рассказала Сабурская.

Присутствующий на заседании спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин удивился этому факту, заявив, что не может в это поверить.

Также Сабурская рассказала, что центральным районным больницам был выделен транспорт для перевозки беременных, однако самим женщинам об этом не рассказали.