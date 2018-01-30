В Казани задержан подполковник УФСИН по РТ

В Казани за взятку задержан начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции Ново-Савиновского района Казани УФСИН по РТ Дамис Валеев, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сумма взятки составила 150 тыс рублей. Отмечается, что свою вину задержанный уже признал.

- Деньги начальнику за попустительство в возможном нарушении порядка условно-досрочного освобождения передавал бывший осужденный за мошенничество, вышедший на свободу по УДО, - говорится в сообщении.

В УФСИН по РТ факт задержания порталу ProKazan.ru подтвердили. В настоящее время проводится проверка.