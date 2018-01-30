Столица Татарстана стала одним из самых зарабатывающих городов в России

Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов-миллионников по уровню собственных доходов по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в 2017 году Казань заработала 14,2 млрд рублей. А по общему доходу Казань занимает лишь 10-е место среди 13 городов-миллионников с бюджетом в 22,4 млрд рублей.

- Казань является одним из немногих городов, который не только сохранил, но и увеличил свою доходную базу. Цифры показывают стабильность налоговой базы нашего города, - отметили в ходе совещания в мэрии Казани.