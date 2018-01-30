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Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза

Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 31 января, в Казани будет облачно, днем местами небольшой снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный умеренный, местами до сильного. Максимальная температура воздуха днем 12-14 градусов мороза. На дорогах гололедица.

 

Люция Кашапова, 31.01.2018, 06:16
Тэги: Погода
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