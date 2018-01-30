В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей

В Казани сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вскрыли аферу с дорожной разметкой на сумму более 45 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с мая по декабрь 2015 года руководитель одного из отделов Исполкома Казани в сговоре с чиновниками местной администрации, директором строительной организации похитили более 45 млн рублей, которые были выделены на проведение работ по нанесению дорожной разметки.

- Чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем трех аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. Впоследствии ими были заключены договоры субподряда с добросовестными участниками торгов, которые выполнили полный объем нанесения разметки за половину стоимости контракта, - сообщили в МВД.

Однако объем работ по документам был занижен.

- Обвиняемые заключили фиктивные договоры с фирмами, якобы выполнявшими часть работ, оплата которых впоследствии похищалась, - добавили в ведомстве.

Обвиняемые свою вину так и не признали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.