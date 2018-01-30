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В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей

В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей
16+
Фото: МВД по РТ

В Казани сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вскрыли аферу с дорожной разметкой на сумму более 45 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с мая по декабрь 2015 года руководитель одного из отделов Исполкома Казани в сговоре с чиновниками местной администрации, директором строительной организации похитили более 45 млн рублей, которые были выделены на проведение работ по нанесению дорожной разметки.

- Чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем трех аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. Впоследствии ими были заключены договоры субподряда с добросовестными участниками  торгов, которые выполнили полный объем нанесения разметки за половину стоимости контракта, - сообщили в МВД.

Однако объем работ по документам был занижен.

- Обвиняемые заключили фиктивные договоры с фирмами, якобы выполнявшими часть работ, оплата которых впоследствии похищалась, - добавили в ведомстве.

Обвиняемые свою вину так и не признали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 14:59
Тэги: Казанцы
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Комментарии

герцог30 января 2018, 15:08
Как много нынче преступлений, но всель доказаны они
Быть может судьи те напрасно теряют в залах только дни.
7
6
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Горожанин30 января 2018, 15:08
Еб.ало знакомое. Вот с.ки вот бл п.здец. а метшин не приделах?
21
63
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Горожанин30 января 2018, 15:11
Кругом миллионы, миллиарды. И вся эта сумма крутится в верхах. Вот и причина бедственного положения населения. Вывод.,во всех бедах виноваты'' верхи '', чиновничья свора. С ТВ и в СМИ они говорят одно, а творят преступные делишки.
Лучший комментарий
7
74
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:14
Мда уж, таких надо сразу судить по всей строгости закона.
Казалось, уже искоренили коррупцию.
0
15
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Еб.ало знакомое. Вот с.ки вот бл п.здец. а метшин не приделах?
Развернуть
На таком высоком посту коррупции уже давно нет, единичные случаи по России бывают только.
14
5
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Горожанин30 января 2018, 15:25
Так это стандартный схематоз на торгах. Побеждает кто надо, а работают проигравшие на субподряде.
0
23
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
На таком высоком посту коррупции уже давно нет, единичные случаи по России бывают только.
Развернуть
Конечно нет коррупции, они не своими руками деньги гребут, сажая для вида мелких сошек
0
9
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Юр30 января 2018, 15:29
То-то в Казани почти нигде разметки не было, кроме центра
0
21
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:32
Чей?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:32
А говорили денег нет на разметку,метшин говорил и минниханов,точно помню,сейчас видео найду для интереса.
2
20
Согласны с автором?
Казанец30 января 2018, 15:43
Это Юрий Синников. Надо же попался...
18
11
Согласны с автором?
Горожанинм30 января 2018, 15:45
Лексей в караганде, мусин дома габдульбакир у сафина в банях дэмир у талипова, сортир в огне, хэлит с краской, краска у мэнияра, деньги где
0
5
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин30 января 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Мда уж, таких надо сразу судить по всей строгости закона.
Казалось, уже искоренили коррупцию.
Развернуть
Тут еще доказательства долго искать будут, разборки,бумаги. Посмотрим, чем закончится.
0
3
Согласны с автором?
Казанец30 января 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Крепко взялись. Каждый день какие-то задержания происходят и зачистки.
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Бомбят ЗАО Татарстан, давно пора.
0
10
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Казанец30 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Крепко взялись. Каждый день какие-то задержания происходят и зачистки.
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Когда за Метшина возьмутся? Его ведь все чиновники: Синников, Воробьев, Калинкин. Молодые, шустрые, вороватые.
14
21
Согласны с автором?
Казанец30 января 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Крепко взялись. Каждый день какие-то задержания происходят и зачистки.
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Устроили тут каганат, панимаешь!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:56
Аферу они вскрыли ))
Прийди в любое место, где делают госзакупки, везде такая схема. Сажай не каждого второго даже, просто каждого
1
30
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Когда за Метшина возьмутся? Его ведь все чиновники: Синников, Воробьев, Калинкин. Молодые, шустрые, вороватые.
Развернуть
Никогда, его лично путин посадил
2
5
Согласны с автором?
Горо30 января 2018, 15:59
Мэрия и метшину это черная дыра , из бюджета деньги в карман его жены напрямую идут
8
9
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
Когда за Метшина возьмутся? Его ведь все чиновники: Синников, Воробьев, Калинкин. Молодые, шустрые, вороватые.
Развернуть
Рыбушкин там же. Что то дело не освещают
0
6
Согласны с автором?
Казанец30 января 2018, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Рыбушкин там же. Что то дело не освещают
Развернуть
Кузнецов. За такое давно руководство пора снимать. Не долго Метшину осталось.
11
12
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:14
Метшин вроде в сотне у Путина. Его вряд ли возьмут.
1
8
Согласны с автором?
Казанец30 января 2018, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
Метшин вроде в сотне у Путина. Его вряд ли возьмут.
Развернуть
Улюкаев, Белых сидят. А тут Метшин какой-то...
2
6
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Как много нынче преступлений, но всель доказаны они
Быть может судьи те напрасно теряют в залах только дни.
Развернуть
конечно, они не признаются. Но хорошо, что нашли и будут наказывать
0
0
Согласны с автором?
мин30 января 2018, 16:20
как открытые торги можно произвести в сговоре?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Аферу они вскрыли ))
Прийди в любое место, где делают госзакупки, везде такая схема. Сажай не каждого второго даже, просто каждого
Развернуть
рассуждать с кухни легко, и придумывать:-D
3
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Тут еще доказательства долго искать будут, разборки,бумаги. Посмотрим, чем закончится.
Развернуть
да уже и так все вскрыли, раз дали огласку в сми
3
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
рассуждать с кухни легко, и придумывать:-D
Развернуть
Рассуждать легко, когда понимаешь, что все эти расследующие органы знают. Почему именно к этим пришли - вот это непонятно
1
0
Согласны с автором?
ага30 января 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Это Юрий Синников. Надо же попался...
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Он имеет отношение к компании "Гром"? Эта контора всегда разметку в городе наносит.
1
2
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
ага30 января 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя семён некрасов
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
Развернуть
Семен, а ты в курсе, что, если не комплексовать по поводу фигуры, то твой пояс вообще нах не об....ся?
4
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Мда уж, таких надо сразу судить по всей строгости закона.
Казалось, уже искоренили коррупцию.
Развернуть
вам серьезно так казалось?:-D:-D:-D
0
1
Согласны с автором?
Стас30 января 2018, 17:16
Фотографии а фамилиями на рекламные щиты по всему городу! Люди должны знать воров в лицо!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Кругом миллионы, миллиарды. И вся эта сумма крутится в верхах. Вот и причина бедственного положения населения. Вывод.,во всех бедах виноваты'' верхи '', чиновничья свора. С ТВ и в СМИ они говорят одно, а творят преступные делишки.
Развернуть
Вот и показать надо всей этой верхушки на предстоящих выборах придти и проголосовать НЕ за того кого они хотят
0
5
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
Крепко взялись. Каждый день какие-то задержания происходят и зачистки.
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Да какой крепко, вон Мусин на свободе, чего ты несешь
3
2
Согласны с автором?
Азат Аббасов30 января 2018, 19:17
Посадить лет на 45 дать краску,пусть идёт рисует разметку
0
5
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
На таком высоком посту коррупции уже давно нет, единичные случаи по России бывают только.
Развернуть
Ты идиот в розовых очках или других за идиомов считаешь?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:19
В ответ на комментарий пользователя
Да какой крепко, вон Мусин на свободе, чего ты несешь
Развернуть
значит у него хороший адвокат, который сумел вытащить его
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:20
В ответ на комментарий пользователя
Рассуждать легко, когда понимаешь, что все эти расследующие органы знают. Почему именно к этим пришли - вот это непонятно
Развернуть
да да заговор и прочие. Ловят тех, кто нарушил закон. И хорошо, что в очередной раз поймали
6
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 23:00
В ответ на комментарий пользователя
Фотографии а фамилиями на рекламные щиты по всему городу! Люди должны знать воров в лицо!
Развернуть
Они и так на баннерах красуются, перед каждыми выборами)))
0
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 23:01
В ответ на комментарий пользователя
значит у него хороший адвокат, который сумел вытащить его
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Не перевелись на Руси ещё наивные и...ы
1
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 23:45
В ответ на комментарий пользователя
значит у него хороший адвокат, который сумел вытащить его
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Сказочный долб...б)))
0
0
Согласны с автором?
Иван иванов30 января 2018, 23:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 00:08
В ответ на комментарий пользователя
То-то в Казани почти нигде разметки не было, кроме центра
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Так Метшин же говорил, типа денег.на разметку нет. Ах,вот оно что. Теперь картина проясняется. Эта всего лишь жертвенная муха поймана. Ой-ёй -ёй, ты смотри куда ниточка ведёт.
0
0
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