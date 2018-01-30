Из-за непогоды на трассе под Казанью ограничили движение автобусов

Временное ограничение введено сегодня с 13.00 часов дня

В Татарстане из-за метели временно ограничили движение автобусов на трассе «Казань-Ульяновск», сообщает пресс-служба ГИБДД.

- В связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 30 января с 13.00 часов на автодороге Казань – Ульяновск введено временное ограничение движения автобусов, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем на территории Республики Татарстан местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный южный ветер порывами 15-20 м/с. В связи с этим водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.