СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз

Соответствующий законопроект уже направили в правительство

Министерство транспорта РФ хочет запретить высаживать на мороз не только детей, но и взрослых безбилетников, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект уже направили в правительство.

- «Зайца» нельзя будет выгнать из транспорта, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение, - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас уже в ряде регионов запрещено высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. В качестве альтернативы высадки «зайца», который отказался платить за проезд, предлагается взыскать деньги в судебном порядке.

Кроме того, в Минтрансе предлагают проработать вопрос о наказании контролеров, которые высадили пассажиров, несмотря на опасность для жизни.