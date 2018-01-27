В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги

В Казани в гимназии №19 родителей незаконно просили сдавать деньги, сообщает прокуратура РТ.

Прокуратура Казани по данному факту провела проверку, в результате которой было установлено, что родители учеников были вынуждены ежегодно сдавать по 5,5 тыс рублей в качестве фиксированного взноса в благотворительный фонд гимназии.

- Кроме того, ученики четвертых классов не были обеспечены бесплатными учебниками по основным предметам- - родители были вынуждены покупать их за счет собственных средств, - сообщили в прокуратуре.

Отметим, что по закону родители учеников вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования.

- По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина представление об устранении выявленных нарушений, - пояснили в ведомстве.

Директор гимназии получил выговор за поборы.

Напомним, поборы в элитной гимназии выявляют уже не в первый раз.