Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно

В Пестречинском районе в селе Новое Шигалеево задержали жителя Казани, который в июле 2017 года распространял в Интернете порно с участием детей. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- В период с 13 по 14 июля 37-летний мужчина распространял на файлообменном сервисе порнографию с участием детей, не достигших 14-летнего возраста. На данный момент он находится под подпиской о невыезде, - добавил источник.

Максимальное наказание, которое предусмотрено за подобные деяния, - лишение свободы на срок до 10 лет.