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В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос

В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
16+
Фото: ProKazan.ru

В Актаныше подростки напали на полицейского и сломали ему нос. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Следком в отношении двух молодых людей 17 и 18 лет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Установлено, что 27 января в селе Актаныш поступило сообщение, что группа молодых людей шумно себя ведет в общественном месте.

- Туда прибыл участковый, но по указанному адресу он никого не нашел. Недалеко от этого места он остановил 17-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

Полицейский попытался сопроводить парня в отдел полиции для составления протокола, но в этот момент к нему подбежали другие молодые люди и стали наносить полицейскому удары ногами и руками по различным частям тела. В результате у полицейского был диагностирован перелом носа.

- После этого злоумышленники скрылись. Но вскоре удалось задержать двоих подростков. Причастность к совершению преступления они не признали, - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.

Люция Кашапова, 30.01.2018, 09:24
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин30 января 2018, 09:39
Теперь Шурале, как глава района, который допустил беспредел в отношении сотрудника правоохранительных органов, должен уйти в отставку:-D

А мелких беспредельщиков необходимо найти и очень жестко наказать, без вариантов. И никакие опрадания, типа они же молодые, тут не прокатят - впаять по всей сторогости закона (а в конкретно их ситуации это будет очень строго)
Лучший комментарий
8
33
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Анвар30 января 2018, 09:48
Навальнята на власть нападают :-D
19
10
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин30 января 2018, 09:54
В ответ на комментарий пользователя
Ребята пошутит. просто хотели видимо.Ничего же страшного не произошло
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Из таких вот "шутников" потом получаются выродки, убивающие и грабящие простых людей.
6
29
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Горожанин30 января 2018, 09:54
Пора вводить смертную казнь
8
13
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Димон30 января 2018, 10:02
Неужели в 18 лет все еще считается подростком?
5
13
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Горожан30 января 2018, 10:18
В 18,17 лет , йух до колен болтается , а пишут : подростки ? Дебилы вы ! Подросток до 14 лет , а далее наказывать как всех , ! Дед .
5
15
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Горожанин30 января 2018, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Неужели в 18 лет все еще считается подростком?
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До 24 лет подняли)
2
5
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Владимир30 января 2018, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
Навальнята на власть нападают :-D
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Обязательно найдется **нутый Анвар который припишет сюда политоту.
5
6
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Горожанин30 января 2018, 10:26
В 18 лет еще подросток, а а 50 уже старик...
0
5
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Горожанин30 января 2018, 10:28
Они же заступились за своего друга, а вы как бы поступили, мимо бы прошли?!
9
6
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Горожанин30 января 2018, 10:36
Подросток до 15 лет, с 15 - юноша.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
Они же заступились за своего друга, а вы как бы поступили, мимо бы прошли?!
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Друг-не дург, неважно. Его сопровождает сотрудник полиции - уполномоченный на то человек. Хотели бы разбираться - пошли бы в участок и там бы их, в пределах их допуска к оперативным данным, проинформировали, и там бы они заступались. А сразу бить - это беспредел.
4
13
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Горожанин30 января 2018, 10:53
Пьяные теперь нуждающиеся в медпомощи. Им надо было скорую вызывать, а не штрафовать
4
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Горожанин30 января 2018, 10:57
Каждому актанышцу по шампусику в задний проход!
0
5
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Анвар30 января 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Обязательно найдется **нутый Анвар который припишет сюда политоту.
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похоже Анвары твою жену отимели что ты шуток
не понимаешь
4
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Горожанин30 января 2018, 12:06
[***]
0
0
Согласны с автором?
шурале30 января 2018, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
Теперь Шурале, как глава района, который допустил беспредел в отношении сотрудника правоохранительных органов, должен уйти в отставку:-D

А мелких беспредельщиков необходимо найти и очень жестко наказать, без вариантов. И никакие опрадания, типа они же молодые, тут не прокатят - впаять по всей сторогости закона (а в конкретно их ситуации это будет очень строго)
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я хощу штобы ты зашекотал меня, нежно
2
0
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Ага30 января 2018, 12:19
В ответ на комментарий пользователя
Неужели в 18 лет все еще считается подростком?
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Это, если "подросток" из Сабов или Актаныша.
2
0
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Ага30 января 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Они же заступились за своего друга, а вы как бы поступили, мимо бы прошли?!
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Рано или поздно тебя с твоим мышлением посадят. Там и сделаешь правильные выводы, дурачок.
3
1
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Горожанин30 января 2018, 12:29
Что за полицейские нынче пошли, дохляки какие то. Срочно пройти экзамен на физо во главе с Хохориным.
0
1
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