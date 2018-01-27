В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос

В Актаныше подростки напали на полицейского и сломали ему нос. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Следком в отношении двух молодых людей 17 и 18 лет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Установлено, что 27 января в селе Актаныш поступило сообщение, что группа молодых людей шумно себя ведет в общественном месте.

- Туда прибыл участковый, но по указанному адресу он никого не нашел. Недалеко от этого места он остановил 17-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

Полицейский попытался сопроводить парня в отдел полиции для составления протокола, но в этот момент к нему подбежали другие молодые люди и стали наносить полицейскому удары ногами и руками по различным частям тела. В результате у полицейского был диагностирован перелом носа.

- После этого злоумышленники скрылись. Но вскоре удалось задержать двоих подростков. Причастность к совершению преступления они не признали, - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.