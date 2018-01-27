Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с компаний «Шарт» и «Газовик» в пользу «Татфондбанка» почти 1,74 млрд рублей, говорится в материалах дела.

Сообщается, что суд постановил взыскать солидарно с «Шарт» и «Газовик» в «Татфондбанк» 815,9 млн рублей долга, 125,75 млн рублей процентов, 108,3 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины. Также взыскать с «Шарт» в пользу банка 660,6 млн рублей долга, 136,59 млн рублей процентов, 91,7 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Кстати, компания «Шарт» расположена в Казани и занимается предоставлением финансовых услуг. А компания «Газовик» находится в Пестречинском районе. Основной вид деятельности — сельское хозяйство.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Агентство по страхованию вкладов через суд потребовало от клиентов рухнувших «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» вернуть средства, снятые со счетов в «сомнительный период».

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка». В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

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