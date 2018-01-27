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Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей
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Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей

Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с компаний «Шарт» и «Газовик» в пользу «Татфондбанка» почти 1,74 млрд рублей, говорится в материалах дела.

Сообщается, что суд постановил взыскать солидарно с «Шарт» и «Газовик» в «Татфондбанк» 815,9 млн рублей долга, 125,75 млн рублей процентов, 108,3 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины. Также взыскать с «Шарт» в пользу банка 660,6 млн рублей долга, 136,59 млн рублей процентов, 91,7 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Кстати, компания «Шарт» расположена в Казани и занимается предоставлением финансовых услуг.  А компания «Газовик» находится в Пестречинском районе. Основной вид деятельности — сельское хозяйство.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Агентство по страхованию вкладов через суд потребовало от клиентов рухнувших «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» вернуть средства, снятые со счетов в «сомнительный период».

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка». В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 29.01.2018, 15:59
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин29 января 2018, 16:09
Одно жулье!
0
12
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Горожанин29 января 2018, 16:10
Отличная новость...а вы не хотели по-закону жить...
0
6
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Горожанинм29 января 2018, 16:11
Это успех, который приведёт к возврату долгов. Мухаметзянов икрам
5
4
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Горожанин29 января 2018, 16:14
Шарт без фарта
0
2
Согласны с автором?
Горо29 января 2018, 16:20
ООО закрывается , тфб получает свои 10 тыс и все довольны
0
13
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:30
С удащливых сколько взыскали или сколько планируют? Вот это будет показатель!:-P
0
11
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:31
в китае бы поступили по другому
0
11
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:37
Распил) давайте возвращайте! Походу эти канторки себя банкротом объявят. А начальство уже в бегах на островах!
2
12
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:49
То есть именно эти конторы и привели к краху ТФБ ?
2
5
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:50
И теперь ТФБ возродится из пепла как птица Феникс
1
3
Согласны с автором?
Стас29 января 2018, 17:00
А местный клан слабо заставить вернуть все, что нахапали??!!
Лучший комментарий
0
26
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:47
Т.е. организациям теперь надо вернуть банку-банкроту свои собственные средства, которые они когда-то туда вкладывали, а потом решили снять, чтобы деньги не сгорели? Логично, чё!
0
13
Согласны с автором?
Ксения Журавлева29 января 2018, 17:53
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Ксюша, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник tiksyu5)
8
0
Согласны с автором?
горожанка29 января 2018, 17:55
ТФБ даже после краха обкрадывает людей, только теперь уже по закону, через суд. Было бы смешно, если бы не было так грустно.....Такое только у нас бывает....
1
9
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Горожанин29 января 2018, 19:44
Вамин сколько должен был до банкрота?
0
7
Согласны с автором?
акинфий щербаков30 января 2018, 00:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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