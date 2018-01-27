В Татарстане мужчина приревновал свою жену и задушил подушкой

В Ютазинском районе Татарстана в поселке Уруссу 32-летний мужчина из ревности убил свою жену. Все произошло накануне, 28 января, около 9 часов вечера на съемной квартире.

- Погибшей было 24 года, у них остались маленькие дети, - прокомментировал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали о преступлениях, совершенных на почве ревности. Так, 3 марта прошлго года в Альметьевском районе республики 30-летний мужчина убил свою бывшую 21-летнюю жену. 11 мая в Нижнекамске 22-летний парень из ревности зарезал свою 20-летнюю девушку.