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В Татарстане мужчина приревновал свою жену и задушил подушкой

В Татарстане мужчина приревновал свою жену и задушил подушкой
16+
Фото: личная страница погибшей в соцсети

В Ютазинском районе Татарстана в поселке Уруссу 32-летний мужчина из ревности убил свою жену. Все произошло накануне, 28 января, около 9 часов вечера на съемной квартире.

- Погибшей было 24 года, у них остались маленькие дети, - прокомментировал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали о преступлениях, совершенных на почве ревности. Так, 3 марта прошлго года в Альметьевском районе республики 30-летний мужчина убил свою бывшую 21-летнюю жену. 11 мая в Нижнекамске 22-летний парень из ревности зарезал свою 20-летнюю девушку.

Денис Зарипов, 29.01.2018, 15:10
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин29 января 2018, 15:27
Дебилы зае... ли!
Лучший комментарий
3
17
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Ррр29 января 2018, 15:42
Как так можно ужас
2
10
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:02
У мужика была баба! Он ее любил! Она снюхалась с соседом! Он ее убил!:-D
17
12
Согласны с автором?
да ну29 января 2018, 16:03
И это еще даже не весна!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:09
Зря, когда выйдет будет уже совсем старый, и молодухам придется платить.
8
5
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
У мужика была баба! Он ее любил! Она снюхалась с соседом! Он ее убил!:-D
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Вся беда от баб. :-D
10
17
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Горожанинм29 января 2018, 16:14
Ненастоя щи полковник, полковник выше, это сосед и. Богатый саби. Учеськовый аскаро дежаудаттуллох
6
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 16:51
Отелло с подушкой. Не могла ему яйцо защемить, сразу бросил бы подушку.
6
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:11
Бабы умеют довести мужиков до безумия, все зло от них!
10
11
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Горожанин29 января 2018, 17:24
Не зря Гена Букин создал клуб "БЕЗ БАБ"
2
11
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Ксения Журавлева29 января 2018, 17:55
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Ксюша, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник tiksyu5)
8
2
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Горожан29 января 2018, 18:15
Много шлюх , у которых хороший муж , дети , достаток , а их тянет на грязный , западный. .......й.
4
11
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Горожанин29 января 2018, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
Зря, когда выйдет будет уже совсем старый, и молодухам придется платить.
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После зоны выйдет в авторитеты на свободу и будет купаться в бассейнах с тукаевскими авторитетами и бабы будут виться вокруг как пышногрудые гури . По крайне мере у меня такая жизнь
8
1
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Горожанин29 января 2018, 18:35
шлюха! фу на....уй ! как мерзко! меня тошнит от таких ! бэээээээ
3
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:10
.....у меня такая жизнь...... Написал никчёмный чепушилло сидя в обоссаном подъезде
3
3
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Горожанин29 января 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Вся беда от баб. :-D
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Погибла женщина, дети стали сиротами. Ваш смайл неуместен. Вы бессердечное существо.
1
13
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Горожанин29 января 2018, 22:26
В ответ на комментарий пользователя
Погибла женщина, дети стали сиротами. Ваш смайл неуместен. Вы бессердечное существо.
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А кто спровоцировал мужика на такой поступок?! По чьей вине дети расти будут без родителей?
2
3
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Лена29 января 2018, 22:51
Защитнички убийц отписались.
Женщина в расеи расходный материал. Любой желающий может изнасиловать, убить, придушить. И никто не защитит, так еще и после смерти обвинят и об..ср.т. А убийца через 5 лет выйдет по удо, и новую жертву пойдет искать.
1
1
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акинфий щербаков30 января 2018, 00:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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