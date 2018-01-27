Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза

Сегодня, 30 января, в Казани ожидается облачная погода, днем снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный умеренный до сильного, местами порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем 8-10 градусов мороза. На дорогах гололедица.