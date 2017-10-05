Мэр Казани раскритиковал льготное кредитование бизнеса

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал программу поддержки малого и среднего бизнеса в Казани.

Как рассказал сегодня в ходе делового понедельника глава комитета экономического развития Артур Валиахметов, кредиты получили 39 предпринимателей из 99 одобренных заявок, общая сумма кредитов — 274,3 млн рублей.

- Сказать, что удовлетворены, точно нельзя. Так бодро докладываем, но цифры не радуют. Это, конечно, лучше, чем совсем ничего в других городах. Но мы не на это должны равняться, - отметил градоначальник.

Так, в ходе заседания было поручено провести проверку, чтобы узнать, почему случилось такое отставание.