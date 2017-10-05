В международном аэропорту «Казань» построят новый терминал из-за большого пассажиропотока

Его проектировние начнется в 2018 году

В этом году в Казани начнется работа над проектом нового пассажирского терминала в аэропорту. Об этом сообщил глава Минтранса РТ Ленар Сафин на заседании итоговой коллегии. По его словам, такая необходимость возникла из-за роста объема перевозок и увеличившегося пассажиропотока воздушной гавани.

Помимо нового терминала, в международном аэропорту "Казань" планируют создать авиасервисную зону площадью 118 га. Ее строительство может начаться уже в этом году. Для этого придется построить современные ангары и центр технического обслуживания воздушных судов, а также организовать работу грузового терминала.

Ленар Сафин рассказал также о просьбе руководства Татарстана к Росавиации выделить субсидии на 24 авиамаршрута.

Напомним, что пассажиропоток аэропорта "Казань" вырос за год более чем на треть, до 2,6 млн человек.