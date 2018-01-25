МЧС: 27-28 января в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер

МЧС предупреждает жителей республики об усилении ветра. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что с 18:00 27 января до 18:00 28 января местами на территории Татарстана и в Казани ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с.

Погода ночью ожидается облачной с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег и слабая метель.

Минимальная температура воздуха ночью опуститься до 15-20 градусов морода, при прояснениях – до 24 градусов мороза.