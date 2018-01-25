Казанца осудят за попытку продать 2300 литров контрафактного алкоголя

Общая стоимость продукции составила почти один миллион рублей

26-летнего жителя Казани обвиняют в попытке сбыта более 2300 литров немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В конце августа 2017 года молодой человек приобрел 2332 литра немаркированной продукции, разлитой в 504 пятилитровых бутыли. При этом у казанца не было лицензии на осуществление деятельности по обороту алкоголя.

Позднее в тот же день в поселке Кадышево житель Казани был задержан при попытке продать 2314 литров контрафактного алкоголя мужчине, действовавшему под контролем правоохранительных органов. Остальные 18 литров полицейские обнаружили в машинах обвиняемого и его приятеля.

Общая стоимость спиртного превысила 900 тысяч рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани.