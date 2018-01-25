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В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким

В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким
16+
Фото: ProKazan.ru

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 431 ребенка: 229 мальчиков и 202 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Сабрина, Амиль, Велизар, Фирая, Аким, Дамира, Анисия, Николина, Эльза, Румиль.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: София, Дарья, Полина, Тимур, Риана, Ралина, Егор, Аяз, Камилла.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 770 граммов, а максимальный – 5400 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 48 лет, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 57 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 143 пары. Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, самому молодому жениху – 20 лет. Возраст самого взрослого жениха недели – 60 лет, самой взрослой невесты – 64 года.

Люция Кашапова, 26.01.2018, 18:49
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин26 января 2018, 19:38
Аким -это глава местного.исполнительного органа государственной власти Казахстана. Ну точно, гастарбайтеры. :-D
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Горожанин26 января 2018, 19:40
Да,Эквилибра нет. Жаль.
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Горожанин26 января 2018, 20:29
Почему не пишите, ПроКазан, что Мусина выпустили?
2
2
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Горожанин26 января 2018, 20:38
Гэльбира
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горожанин26 января 2018, 20:40
Хорошее имя Аналь !
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marex26 января 2018, 20:59
аким лучше, чем насрулло
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Горожанин26 января 2018, 21:03
А путей никто не назвал?
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Горожанин26 января 2018, 21:10
Аяз?
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Горожанин26 января 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Аукы?
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Горожанин26 января 2018, 22:12
Аким это версия Иоакима, казахстанские акимы тут не причем.
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горож26 января 2018, 22:12
В ответ на комментарий пользователя
Анальчик красивое имя
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Горожанин26 января 2018, 23:17
Хоть горшком назови - только в печь не ставь
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Горожанин26 января 2018, 23:37
В ответ на комментарий пользователя
Анальчик красивое имя
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Свои желания, оставьте при себе.
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Горожанин27 января 2018, 00:08
В ответ на комментарий пользователя
Почему не пишите, ПроКазан, что Мусина выпустили?
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тебя успокоить может?
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Mark Sokolov27 января 2018, 00:13
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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