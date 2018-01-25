В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 431 ребенка: 229 мальчиков и 202 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Сабрина, Амиль, Велизар, Фирая, Аким, Дамира, Анисия, Николина, Эльза, Румиль.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: София, Дарья, Полина, Тимур, Риана, Ралина, Егор, Аяз, Камилла.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 770 граммов, а максимальный – 5400 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 48 лет, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 57 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 143 пары. Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, самому молодому жениху – 20 лет. Возраст самого взрослого жениха недели – 60 лет, самой взрослой невесты – 64 года.