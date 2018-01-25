В Татарстане снизилась рождаемость

В Татарстане почти на 14% снизилась рождаемость по сравнению с 2016 годом. Об этом на итоговой коллегии министерства здравоохранения РТ сообщил глава ведомства Адель Вафин.

По словам министра, в 2016 году на 1 тыс жителей Татарстана приходилось 14 новорожденных, то в 2017 году — 12.

В ходе заседания глава ведомства также отметил, что за прошлый год в республике сократилось количество смертей.

- Показатель младенческой смертности уменьшился на 4,5%. Сократилось количество умерших от болезней системы кровообращения — на 462 человека меньше. Также на 14% уменьшилось количество самоубийств, - сказал Вафин.

В прошлом году в республике умерли на 937 человек меньше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане три ВИЧ-роженицы с туберкулезом создали угрозу заражения как для своих детей, так и для всех новорожденных. В прошлом году в роддомах Татарстана (Казань, Камско-Устинский и Пестречинский районы) находились три женщины с ВИЧ-инфекцией и с не диагностированным туберкулезом, которые и создали угрозу.