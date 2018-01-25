В Казани организатора ячейки «Хизб-ут Тахрир» посадили на 17 лет

Он считал, что организацию ошибочно признали экстремистской

Сегодня, 26 января в Казанском военном гарнизонном суде был оглашен приговор вербовщику запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Амиру Хакимуллин. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Хакимуллин был задержан в марте 2016 года во время спецоперации силовиков в Казани, в Набережных Челнах и в Альметьевске. Обыски прошли в общей сложности по 21 адресу. Всего было задержано 17 человек и возбуждены 10 уголовных дел.

Как установил суд, Хакимуллин был мушлифом местной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Он занимался привлечением новых сторонников в ряды запрещенной партии. С 19 мая 2015 года по 22 марта 2016 года он контролировал и проводил собрания исламистов.

Установлено, что Хакимуллин организовал не менее 88 тайных встреч в Казани и Зеленодольске. Он убеждал своих учеников, что среди мусульман должна быть группа, обладающая «дополнительными знаниями», требовал от других привлечения в экстремистскую организацию новых лиц, посещающих мечеть. Кроме того, он обучал сторонников «ХТ» методам конспирации, которые не позволили бы силовикам отследить их деятельность. В ходе обыска у него была обнаружена запрещенная литература, блокноты с записями, в которых говорилось о завербованных лицах, электронные файлы с записями, подтверждающих их агрессивный настрой против конституционного строя России, а также запрещенную символику.

Хакимуллин виновным себя не признал, однако не стал отрицать, что действительно вступил в запрещенную в Россию организацию «Хизб ут-Тахрир», считая ее ошибочно признанной экстремистской.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строго режима и ограничением свободы на один год.