В РТ вручат 1 млн рублей за информацию, которая помогла найти вероятного убийцу лыжницы

Завтра в здании исполкома Нижнекамского района вручат 1 миллион рублей за информацию, которая помогла найти вероятного убийцу Гульшат Котенковой.

Имя того, кто получит миллион, пока не разглашается.

Напомним, ранее в Нижнекамске суд арестовал 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней девушки во время лыжной прогулки. Подозреваемый пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 9 марта 2018 года.

Отметим, мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.

Версия про попытку изнасилования сейчас проверяется следствием.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.