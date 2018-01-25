В Казани научат, как обращаться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей

В Казани и в Татарстане проведут мастер-классы, как определять подлинность банкнот номиналом 2000 и 200 рублей, а также обращаться с ними в своей работе, об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РТ.

Сотрудники Нацбанка будут проводить обучение у представителей банков, руководителей крупных торговых сетей, в будущем возможна организация совместных занятий для предприятий торговли и банков, транспортных компаний, АЗС и других организаций, связанных с приемом и выдачей наличных денег.

На уже проведенном семинаре банкиров и представителей ретейлеров призвали научить работников отличать новые деньги от фальшивок и продемонстрировать признаки подлинности новых купюр

- Мы хотим, чтобы жители Татарстана могли беспрепятственно расплачиваться новыми купюрами в республике. Кассиры магазинов и торговых центров не должны отказывать гражданам в приеме непривычных банкнот. Для нас важно, чтобы и покупатели, и работники торгово-сервисных предприятий знали, как отличить настоящие деньги от подделок, - заявил замглавы Национального банка РТ Павел Солдатов.

пригрозил штрафами за отказ принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, "любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи",— говорится в сообщении Роспотребнадзора. Напомним, ранее Роспотребнадзор, "любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи",— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.