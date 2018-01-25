В Казани научат, как обращаться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей

В Казани и в Татарстане проведут мастер-классы, как определять подлинность банкнот номиналом 2000 и 200 рублей, а также обращаться с ними в своей работе, об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РТ.
Сотрудники Нацбанка будут проводить обучение у представителей банков, руководителей крупных торговых сетей, в будущем возможна организация совместных занятий для предприятий торговли и банков, транспортных компаний, АЗС и других организаций, связанных с приемом и выдачей наличных денег.
На уже проведенном семинаре банкиров и представителей ретейлеров призвали научить работников отличать новые деньги от фальшивок и продемонстрировать признаки подлинности новых купюр
- Мы хотим, чтобы жители Татарстана могли беспрепятственно расплачиваться новыми купюрами в республике. Кассиры магазинов и торговых центров не должны отказывать гражданам в приеме непривычных банкнот. Для нас важно, чтобы и покупатели, и работники торгово-сервисных предприятий знали, как отличить настоящие деньги от подделок, - заявил замглавы Национального банка РТ Павел Солдатов.