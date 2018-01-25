Тренер зеленодольского лыжника, едущего на Олимпиаду в Пхенчхан: «Мы надеемся на медаль!»

ProKazan пообщался с Владимиром Махаловым о его воспитаннике Андрее Ларькове

Олимпийский комитет России опубликовал накануне список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пченчхане. Всего в российскую заявку попали 169 спортсменов. Среди них - зеленодольский лыжник Андрей Ларьков, который после завершившейся многодневки "Тур де Ски" вплотную приблизился к тройке ведущих лыжников национальной сборной, в которую входят Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с тренером Владимиром Махаловым, который занимался с Андрем с самого первого дня.

- Андрею было 14 лет, когда он пришел заниматься в секцию, - рассказывает тренер. - По лыжным меркам это слишком поздно, но он регулярно катался на лыжах, да и с "дыхалкой" проблем не было, так как обучался на духовых инструментах в музыкальной школе.

Тогда лыжная секция располагалась в подвале на Мирном и тренировки проходили в спартанских условиях. Когда трасса на "Маяке" оказывалась занята, приходилось выезжать на недостроенную дорогу.

Андрей оказался очень целеустремленным и по уровню подготовки очень быстро догнал друзей, которые пришли в лыжную секцию в 8-9 лет. Через несколько лет он впервые выступил в составе молодежной сборной России и показал неплохие результаты. Это была серьезная заявка на кандидата в сборную страны.

Для Андрея Ларькова это будет первая Олимпиада в его спортивной карьере.

- Мы очень надеемся на медаль, только ему не говорим, - признается Владимир Махалов. - Парень сильный, и он готов к этим стартам.

Список атлетов из Татарстана, попавших в сборную России для участия в Олимпиаде

В объявленном составе сборной России, которая выступит на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, значатся пять спортсменов, представляющих Татарстан, и пять уроженцев республики, ныне представляющих другие регионы.

Сборную Татарстана представляют фигуристка Евгения Тарасова, лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская, сноубордисты Владислав Хадарин и Милена Быкова. Кроме них в запасе хоккейной сборной значится Владимир Ткачев.

За другие регионы выступают бобслеист Руслан Самитов, и хоккеисты Динар Хафизуллин, Лиана Ганеева, Фануза Кадирова и Ольга Сосина.