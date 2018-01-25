Министр обороны РФ Шойгу в Казани предложил постучать по дереву перед полетом Ту-160

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Казани предложил постучать по дереву перед полетом Ту-160, пишет «Лайф».

- Разве такие вопросы задают под камерами?, - сказал Шойгу, отвечая на вопрос журналиста, удачный ли будет полет.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин уже побывал на Казанском авиационном заводе и понаблюдал за демонстрационным полетом ракетоносца Ту-160, пролет прошел успешно. Как пишет «Интерфакс», после Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета.

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