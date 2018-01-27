Полиция проверила, как погибшая в Калининграде девушка из Казани получила травмы до смерти

При этом, в полиции не смогли объяснить, как они провели проверку

Полиция Калининграда провела проверку по факту гибели 24-летней Наталии Батлер из Казани.

Напомним, в мае прошлого года девушка была обнаружена в Калининграде мертвой под окнами квартиры, где жила со своим молодым человеком. Следователи сделали вывод, что Наталия сама выпрыгнула из окна второго этажа, которое находилось в режиме проветривания, проломив себе череп, сломав позвоночник и разорвав внутренние органы.



Траектория падения девушки из окна

В протоколе осмотра тела погибшей судмедэксперты указали на травмы, полученные Наталией примерно за неделю до смерти. Лишь после обращения ProKazan.ru следователи направили материалы дела в полицию. Там должны были выяснить, как девушка получила синяки и ушибы за несколько дней до своей гибели.

Спустя два месяца мы получили ответ. МВД по Калининградской области отписалось, что провело проверку. Как именно была проведена проверка: кто был допрошен, какие дал показания и как все-таки девушка травмировалась - непонятно.

- Фактов умышленного причинения гражданину телесных повреждений установлено не было. Заключение проверки было утверждено контролирующими органами, о чем заинтересованные лица были проинформированы в соответствии с законодательством, - ответила пресс-служба ведомства.

ProKazan.ru будет следать за развитием событий. Мы все еще просим объяснить, кто был опрошен полицией и как свидетели объяснили травмы на теле девушки.