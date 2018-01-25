Казанские кинотеатры убрали из афиши фильм «Смерть Сталина» в день премьеры

В Казани кинотеатры сняли с проката британский фильм «Смерть Сталина» в день премьеры по требованию Минкульта РФ.

Отметим, еще несколько дней назад билеты на картину можно было купить в кинотеатре «Киномакс». Однако накануне в расписании уже появились изменения. В самом кинотеатре ситуацию комментировать не стали.

- В запрете фильма проявилось неуважение к российским гражданам, за которых решили, что им можно смотреть, а что нет, - отметил кандидат исторических наук Александр Овчинников, передает РБК.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя решение Министерства культуры России отозвать прокатное удостоверение у комедии, обратил внимание на то, что ведомство опиралось на заключение экспертной группы. Специалисты обнаружили в фильме признаки экстремизма. В частности, им не понравилось, что маршал Георгий Жуков представлен в картине «воинствующим клоуном».

Резко о картине высказался правнук Иосифа Сталина грузинский художник Яков Джугашвили. Создателей комедии он назвал нелюдями.

Премьера фильма о борьбе за власть в стране после смерти Иосифа Сталина была запланирована на 25 января.