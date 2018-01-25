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Казанские кинотеатры убрали из афиши фильм «Смерть Сталина» в день премьеры

Казанские кинотеатры убрали из афиши фильм «Смерть Сталина» в день премьеры
16+
Фото: www.kinopoisk.ru (кадр из фильма)

В Казани кинотеатры сняли с проката британский фильм «Смерть Сталина» в день премьеры по требованию Минкульта РФ.

Отметим, еще несколько дней назад билеты на картину можно было купить в кинотеатре «Киномакс». Однако накануне в расписании уже появились изменения. В самом кинотеатре ситуацию комментировать не стали.

- В запрете фильма проявилось неуважение к российским гражданам, за которых решили, что им можно смотреть, а что нет, - отметил кандидат исторических наук Александр Овчинников, передает РБК.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя решение Министерства культуры России отозвать прокатное удостоверение у комедии, обратил внимание на то, что ведомство опиралось на заключение экспертной группы. Специалисты обнаружили в фильме признаки экстремизма. В частности, им не понравилось, что маршал Георгий Жуков представлен в картине «воинствующим клоуном».

Резко о картине высказался правнук Иосифа Сталина грузинский художник Яков Джугашвили. Создателей комедии он назвал нелюдями.

Премьера фильма о борьбе за власть в стране после смерти Иосифа Сталина была запланирована на 25 января.

Люция Кашапова, 25.01.2018, 14:31
Тэги: Казанцы
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Комментарии

горожанин25 января 2018, 14:40
Как можно обсудить фильм не посмотрев его?
5
8
Согласны с автором?
Шуана25 января 2018, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
Как можно обсудить фильм не посмотрев его?
Развернуть
не смотрел, но осуждаю. Проходили уже
4
9
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 14:50
Наверное, так же Великий диктатор Чаплина запрещали.
3
5
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
не смотрел, но осуждаю. Проходили уже
Развернуть
Допустим, ты правнук Сталина. Тебе будет приятно смотреть в кино на лежащего в моче ccaного прадеда?
5
7
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 15:24
Комедия это про кого сами вы мооча
2
1
Согласны с автором?
Jules Winnfield25 января 2018, 15:26
Когда-нибудь и про Путина фильм снимут. Комедию.
4
10
Согласны с автором?
Димон25 января 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Допустим, ты правнук Сталина. Тебе будет приятно смотреть в кино на лежащего в моче ccaного прадеда?
Развернуть
Дак внука никто не заставляет смотреть.
5
3
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Допустим, ты правнук Сталина. Тебе будет приятно смотреть в кино на лежащего в моче ccaного прадеда?
Развернуть
Допустим, ты правнук гитлера. Тебе приятно будет смотреть на то, как его представляют нелепым клоуном в комедиях?
4
5
Согласны с автором?
Димон25 января 2018, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Допустим, ты правнук Сталина. Тебе будет приятно смотреть в кино на лежащего в моче ccaного прадеда?
Развернуть
А внуку сталина приятно смотреть как показывают, что прадед убивает миллионы своих сограждан. Это намного хуже чем моча.
5
3
Согласны с автором?
Jules Winnfield25 января 2018, 15:48
Перефразирую героиню из фильма "Служебный роман": "значит интересное кино. Надо посмотреть":-D
4
6
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Комедия это про кого сами вы мооча
Развернуть
В этом фильме есть такой эпизод,когда Сталин умер и лежит на полу в мокрых от мочи галифе. Это смешно?
3
6
Согласны с автором?
Jules Winnfield25 января 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
В этом фильме есть такой эпизод,когда Сталин умер и лежит на полу в мокрых от мочи галифе. Это смешно?
Развернуть
Ладно не в блевотине.
4
1
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Дак внука никто не заставляет смотреть.
Развернуть
Во Франции отменили премьеру фильма «Та ночь», посвященного террористической атаке в концертном зале «Батаклан» в Париже. Причиной стали жалобы родственников жертв, передает BBC News в пятницу, 29 декабря.

Протестующие написали петицию о запрете на показ фильма. Родственники погибших заявили, что для подобного проекта прошло еще слишком мало времени и им все еще больно от произошедшего. Обращение подписали 39 тысяч человек.

Они тоже не собирались смотреть.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
А внуку сталина приятно смотреть как показывают, что прадед убивает миллионы своих сограждан. Это намного хуже чем моча.
Развернуть
А каком фильме это показывают?
2
2
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
Допустим, ты правнук гитлера. Тебе приятно будет смотреть на то, как его представляют нелепым клоуном в комедиях?
Развернуть
Думаешь такой фильм показали бы в Германии?
2
1
Согласны с автором?
Jules Winnfield25 января 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
А каком фильме это показывают?
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В жизни
1
1
Согласны с автором?
Татарин25 января 2018, 16:16
А давайте снимем фильм про то как Елизавета балуется с дылдой у себя во дворце . И покажем это англичанам. Прокатит в Великобритании?
2
4
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Горожанин25 января 2018, 16:20
Да здравствует цензура. СССР 2.0
4
2
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Горожанин25 января 2018, 16:33
Вот кого не интересуют исторические факты.
2
0
Согласны с автором?
Татарин25 января 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Кстати кто не в курсе Елизавета в детстве кидала зигы. Кто не верит посмотрите в гугле!:-D
0
4
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Горожанин25 января 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Кстати кто не в курсе Елизавета в детстве кидала зигы. Кто не верит посмотрите в гугле!:-D
Развернуть
Они там все фашисты.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
А давайте снимем фильм про то как Елизавета балуется с дылдой у себя во дворце . И покажем это англичанам. Прокатит в Великобритании?
Развернуть
Тоже всегда не понимаю,иностранцы снимают кино о России и удивляются,что запрещают этот шлак.Снял бы подобное про свою королеву и сразу бы сел за оскорбление королевской династии,статья есть у них.Какая бы не была,но это история и всякий бред дебильный не надо про нее снимать.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Во Франции отменили премьеру фильма «Та ночь», посвященного террористической атаке в концертном зале «Батаклан» в Париже. Причиной стали жалобы родственников жертв, передает BBC News в пятницу, 29 декабря.

Протестующие написали петицию о запрете на показ фильма. Родственники погибших заявили, что для подобного проекта прошло еще слишком мало времени и им все еще больно от произошедшего. Обращение подписали 39 тысяч человек.

Они тоже не собирались смотреть.
Развернуть
Не, ты реально разницу не отдупляешь, да? Недавняя трагедия во франции, унесшая жизни ни в чем не виноватых людей, чьим родственникам до сих пор не очень так и полуфикшн-история 70-летней давности про публичную фигуру (известного диктатора) и политических лидеров
4
0
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
В этом фильме есть такой эпизод,когда Сталин умер и лежит на полу в мокрых от мочи галифе. Это смешно?
Развернуть
12 часов лежал, так и было. Все это время к нему боялись подойти вообще все. Так и умер. Тру стори, задокументировано.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Тоже всегда не понимаю,иностранцы снимают кино о России и удивляются,что запрещают этот шлак.Снял бы подобное про свою королеву и сразу бы сел за оскорбление королевской династии,статья есть у них.Какая бы не была,но это история и всякий бред дебильный не надо про нее снимать.
Развернуть
Это называется "обратный карго-культ". Когда утверждается, что самолеты соломенные не только у нас, но и везде тоже.

В ТАйланде есть такая статья. А в британи связенных коров нет

https://


К тому же королева Британии - ныне живущая личность, имеющая отношение к существующей стране. А сталин - историческая личность более не существующей страны.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Не, ты реально разницу не отдупляешь, да? Недавняя трагедия во франции, унесшая жизни ни в чем не виноватых людей, чьим родственникам до сих пор не очень так и полуфикшн-история 70-летней давности про публичную фигуру (известного диктатора) и политических лидеров
Развернуть
А ты реально отдупляешь,что родственникам Сталина и других политических лидеров всё равно,что будут о них рассказывать и как будут над ними глумиться? Кстати, а кто объявил Сталина диктатором?
Может снять для прикола фильм,в котором твой дедушка это обезьяна из одного из экспериментов кровавого режима,а? Лет прошло много,так что пора рассказать об этом. Куда только твоя бабушка смотрела...:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Это называется "обратный карго-культ". Когда утверждается, что самолеты соломенные не только у нас, но и везде тоже.

В ТАйланде есть такая статья. А в британи связенных коров нет

https://www.youtube.com/watch?v=snyjRd93HBs

К тому же королева Британии - ныне живущая личность, имеющая отношение к существующей стране. А сталин - историческая личность более не существующей страны.
Развернуть
Есть,там у королевы статус особый
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Это называется "обратный карго-культ". Когда утверждается, что самолеты соломенные не только у нас, но и везде тоже.

В ТАйланде есть такая статья. А в британи связенных коров нет

https://www.youtube.com/watch?v=snyjRd93HBs

К тому же королева Британии - ныне живущая личность, имеющая отношение к существующей стране. А сталин - историческая личность более не существующей страны.
Развернуть
Можно снять тогда фильм о сексуальных похождениях принцессы Дианы."Лоно своё открывала и ласки входящим дарила". Как она долго и безуспешно лечилась от всевозможных венерических заболеваний,заработанных ею от беспорядочных половых связей. Всё это с шутками,прибаутками. Прикольно же,а потом запустить его в прокат в Англии. Они не имеют права запретить! На каком основании??
1
3
Согласны с автором?
Димон25 января 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Во Франции отменили премьеру фильма «Та ночь», посвященного террористической атаке в концертном зале «Батаклан» в Париже. Причиной стали жалобы родственников жертв, передает BBC News в пятницу, 29 декабря.

Протестующие написали петицию о запрете на показ фильма. Родственники погибших заявили, что для подобного проекта прошло еще слишком мало времени и им все еще больно от произошедшего. Обращение подписали 39 тысяч человек.

Они тоже не собирались смотреть.
Развернуть
Так это родственники жерт! А если бы дети террористов и убийц пожаловались? Отменили бы? Абсолютно неудачный пример.
2
2
Согласны с автором?
Димон25 января 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
А давайте снимем фильм про то как Елизавета балуется с дылдой у себя во дворце . И покажем это англичанам. Прокатит в Великобритании?
Развернуть
Ну во первых его запретят как порнографию. Во вторых не корректно сравнивать английскую королеву с безупречной репутацией, и кровожадного палача и убийцу многих десятков тысяч, а то и больше, своих соотечественников?
3
1
Согласны с автором?
Димон25 января 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Можно снять тогда фильм о сексуальных похождениях принцессы Дианы."Лоно своё открывала и ласки входящим дарила". Как она долго и безуспешно лечилась от всевозможных венерических заболеваний,заработанных ею от беспорядочных половых связей. Всё это с шутками,прибаутками. Прикольно же,а потом запустить его в прокат в Англии. Они не имеют права запретить! На каком основании??
Развернуть
Ты это о чем? Сравнивать принцессу Диану с палачем и убийцей громадного колличества граждан собственной страны? Мозгов совсем нет.
4
1
Согласны с автором?
Димон25 января 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
В этом фильме есть такой эпизод,когда Сталин умер и лежит на полу в мокрых от мочи галифе. Это смешно?
Развернуть
Это зависит от чувства юмора. Кому то да, кому то нет. Но запрещать, жто настрящая цензура, как в СССР и Северной Корее.
4
2
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
А ты реально отдупляешь,что родственникам Сталина и других политических лидеров всё равно,что будут о них рассказывать и как будут над ними глумиться? Кстати, а кто объявил Сталина диктатором?
Может снять для прикола фильм,в котором твой дедушка это обезьяна из одного из экспериментов кровавого режима,а? Лет прошло много,так что пора рассказать об этом. Куда только твоя бабушка смотрела...:-D
Развернуть
Ну так может не показывать фильмы, где Гитлера изображают комично из-за его родственников? Или не показывать фильмы, где смеются над Никсоном?

Еще раз 1) Случайные невинные люди 2) Диктатор, на чьей совести множество погибших людей (словарь его диктатором назначил, так как он во главе диктатуры стоял)
3
1
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Можно снять тогда фильм о сексуальных похождениях принцессы Дианы."Лоно своё открывала и ласки входящим дарила". Как она долго и безуспешно лечилась от всевозможных венерических заболеваний,заработанных ею от беспорядочных половых связей. Всё это с шутками,прибаутками. Прикольно же,а потом запустить его в прокат в Англии. Они не имеют права запретить! На каком основании??
Развернуть
Можно, если это будет забавно. Но в данном случае кино показывает все примерно как оно и было, в гипертрофированном ключе и все-таки. Сталин действительно лежал беспомощный в своих выделениях и так запугал окружение, что к нему боялись подойти целых 12 часов. Сразу после его смерти началась грызня между его ближайшими приближенными - Хрущевым, Маленковым и Берией. Жуков действительно лично взял на себя ответственность за арест Берии. Действительно царила растерянность, ведь в ситуации, когда в руках одного человека концентрируется слишком многое, тогда, когда с этим человеком что-то случается, никто не знает, что делать.

Смысл фильма - через сатирический взгляд отобразить трагичность этого времени в СССР. Иногда говорить с иронией о страшном - единственный способ набросать яркую иллюстрацию. Это, кстати, не первый случай, когда над всем этим шутят, вспомните фильм Соловьева "Черная роза - эмблема печали", там по Сталину тоже катком иронии проехали. Но там больше про кончину СССР в целом.

А порнофильм про принцессу Диану о чем будет?
2
1
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
12 часов лежал, так и было. Все это время к нему боялись подойти вообще все. Так и умер. Тру стори, задокументировано.
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Почитай о посмертной дефекации,мочеиспускании и прочих процессах после смерти. Надо быть полным идиотом,чтоб делать на этом акцент именно у Сталина. Ты точно так же будешь лежать в моче и кале. И я. И любой человек.

У англосаксов другая культура. Вот они пердят за столом и на ходу,но в наших фильмах на этом не делают акцент,когда снимают о них фильмы? Это не принято в нашем обществе,в нашей культуре. У нас это них.я не норма смеяться над покойниками! У них это в порядке вещей. Они отапливают ими дома,пускают на удобрения. Поэтому пускай смеются над своими историческими трупами и не лезут к нам со своим пониманием нашей истории.
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4
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Горожанин25 января 2018, 18:46
Вообще говоря, закономерно запретили, че им еще делать оставалось. Вот смотрят такие Михалков и этот, который иностранные языки хотел запретить, это кино и паралели прямо невольные. Так и видят, лежит Владимир Владимирович в моче, а над ним такие Сечин, Ротенберг и Миллер. И Золотов такой, весь в орденах, пистолет расчехляет.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Ну так может не показывать фильмы, где Гитлера изображают комично из-за его родственников? Или не показывать фильмы, где смеются над Никсоном?

Еще раз 1) Случайные невинные люди 2) Диктатор, на чьей совести множество погибших людей (словарь его диктатором назначил, так как он во главе диктатуры стоял)
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Назови хоть один наш фильм,где смеются над Гитлером,Никсоном и пр и который бы купили американцы,немцы и показали в Германии Америке? Если они сами снимают такие фильмы,то это их дело.
Ты че, тупишь или делаешь вид,что не понимаешь разницы?
Ты дебил упоротый. Любого американского президента можно называть диктатором,тк на любом из них сотни тысяч невинно убитых.
0
4
Согласны с автором?
"""25 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Почитай о посмертной дефекации,мочеиспускании и прочих процессах после смерти. Надо быть полным идиотом,чтоб делать на этом акцент именно у Сталина. Ты точно так же будешь лежать в моче и кале. И я. И любой человек.

У англосаксов другая культура. Вот они пердят за столом и на ходу,но в наших фильмах на этом не делают акцент,когда снимают о них фильмы? Это не принято в нашем обществе,в нашей культуре. У нас это них.я не норма смеяться над покойниками! У них это в порядке вещей. Они отапливают ими дома,пускают на удобрения. Поэтому пускай смеются над своими историческими трупами и не лезут к нам со своим пониманием нашей истории.
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Все правильно! Надо иметь извращенное чувство юмора-чтоб РЖАТЬ "про мочу"и покойника неважно какого.
Нех ..лесть со своими фильм-идиотами и тупым америк юмором..
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3
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Горожанин25 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Почитай о посмертной дефекации,мочеиспускании и прочих процессах после смерти. Надо быть полным идиотом,чтоб делать на этом акцент именно у Сталина. Ты точно так же будешь лежать в моче и кале. И я. И любой человек.

У англосаксов другая культура. Вот они пердят за столом и на ходу,но в наших фильмах на этом не делают акцент,когда снимают о них фильмы? Это не принято в нашем обществе,в нашей культуре. У нас это них.я не норма смеяться над покойниками! У них это в порядке вещей. Они отапливают ими дома,пускают на удобрения. Поэтому пускай смеются над своими историческими трупами и не лезут к нам со своим пониманием нашей истории.
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Не все так умирают. Со сталиным история другая была. Незадолго до смерти он устроил "охоту за врачами убийцами", пересажал и разогнал всех медиков вокруг себя. Предполагают, что, зная о гипертонии сталина, Маленков ему подсыпал повышающие давление таблетки и инсульт, который с ним произошел, случился именно благодаря этому. Так это или нет, неизвестно, но факт в том, что он, еще живой, лежал 12 часов в беспомощном состоянии и все боялись к нему подойти. Это же важный штрих, человек настолько запугал всех, включая ближайшее окружение, что умирал вот так вот. Показали это, а не над мочой посмеялись. Вообще говоря, я не знаю, тут комментаторы фильм или хотя бы трейлер виджели? Потому что такое чувство что они немного не понимают тон фильма и то, как там все обставлено. Фильм вообще не о сталине, фильм о неразберихе после его смерти и о том, как все кинулись делить власть.
3
0
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Горожанин25 января 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Назови хоть один наш фильм,где смеются над Гитлером,Никсоном и пр и который бы купили американцы,немцы и показали в Германии Америке? Если они сами снимают такие фильмы,то это их дело.
Ты че, тупишь или делаешь вид,что не понимаешь разницы?
Ты дебил упоротый. Любого американского президента можно называть диктатором,тк на любом из них сотни тысяч невинно убитых.
Развернуть
Наши фильмы, где смеются над гитлером, не показывают в Германии и вообще нигде не показывают, потому что они полный отстой. Гитлер Капут, например. Про Никсона у нас не снимают фильмы, потому что Никсон у нас неактуален, никто не знает, кто это, а фильмов у нас вообще немного выходит.

Ты вообще много наших фильмов можешь назвать с мировым прокатом?
2
0
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"""25 января 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Это зависит от чувства юмора. Кому то да, кому то нет. Но запрещать, жто настрящая цензура, как в СССР и Северной Корее.
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...ваши утверждения смахивают -личное свидетельство сталин.террора...
Не может виноват быть ОДИН человек..
СОГЛАСНО вышей ЛОГИКЕ -он ОДИН и выиграл 2 мировую..
Это история и наша страна и "позволить обсирать" иностранцам..правильно на то и цензура нужна.
1
3
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Горожанин25 января 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Назови хоть один наш фильм,где смеются над Гитлером,Никсоном и пр и который бы купили американцы,немцы и показали в Германии Америке? Если они сами снимают такие фильмы,то это их дело.
Ты че, тупишь или делаешь вид,что не понимаешь разницы?
Ты дебил упоротый. Любого американского президента можно называть диктатором,тк на любом из них сотни тысяч невинно убитых.
Развернуть
ps - ни одного американского президента нельзя называть диктатором, так как они не стоят во главе диктатуры и не сосредотачивают в своих руках абсолютную власть. У американцев президентство - это институт, а у нас - это личность, без которой беда и пожар. Ни один американский президент не пользовался властью, чтобы устроить репрессии с многомиллионными жертвами, когда людей расстреливали без суда и следствия (про "тройки" тут уже с гордостью комментаторы вспоминали, не будете же вы и их отрицать? или вам кажется, что суд, когда на каждого осужденного отводили по 5 минут - объективен, беспристрастен и справедлив?).

Но все эти люди являются историческими фигурами, в отношении которых оправданны карикатурные методы изображения. В отношении вас лично, Иванова Петра Владимировича, менеджера по проектам из города Казань, который никак себя в создании истории не проявил - нет, не оправданы. В отношении исторических деятелей - да. В Отношени Путина, Сталина, Ленина, Николая 2, Навального, Брежнева, принцессы Дианы, Трампа, Обамы.. Вот вы против мороженного "Обамка" гневные обращения писали, нет? Тоже ведь оскорбительно, учитывая рабовладельческую историю в США и все такое.

Но я последовательно отстаиваю мнение - фильм не про мочу сталина. Как и фильм Соловьева "Черная роза.." - не про его запоры. Это прсото карикатурный прием.
3
2
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Горожанин25 января 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
...ваши утверждения смахивают -личное свидетельство сталин.террора...
Не может виноват быть ОДИН человек..
СОГЛАСНО вышей ЛОГИКЕ -он ОДИН и выиграл 2 мировую..
Это история и наша страна и "позволить обсирать" иностранцам..правильно на то и цензура нужна.
Развернуть
Ну может и Гитлер тогда не такой плохой? Не мог он один все это устроить по вашей же логике.
1
1
Согласны с автором?
"""25 января 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну может и Гитлер тогда не такой плохой? Не мог он один все это устроить по вашей же логике.
Развернуть
Следую логике и вашим умозаключениям Сталин -тиран и герой одновременно ..Гитрлер фашист и проиграл войну..
Так что Сталин не так уж и плох!
1
0
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Горожанин25 января 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
Думаешь такой фильм показали бы в Германии?
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Нет. Ни в коем случае. На сайте ПроМюнхен набежали бы комментаторы, и стали бы писать, что поганые америкосы оскверняют великое прошлое Германии, будут спрашивать, кто определил Гитлера диктатором и видели ли они, как людей сжигают в крематориях и под конец возмутились бы, как можно ржать над смертью человека. Потом собралась бы комиссия из немецких режиссеров и Том Тыквер такой сказал бы что кино отвратительное, демонстрирует неуважение к истории Германиии оскорбляет ее граждан, а Герринг вообще показан воинствующим идиотом, после чего фильм запретили бы к показу...
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2
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"""25 января 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Нет. Ни в коем случае. На сайте ПроМюнхен набежали бы комментаторы, и стали бы писать, что поганые америкосы оскверняют великое прошлое Германии, будут спрашивать, кто определил Гитлера диктатором и видели ли они, как людей сжигают в крематориях и под конец возмутились бы, как можно ржать над смертью человека. Потом собралась бы комиссия из немецких режиссеров и Том Тыквер такой сказал бы что кино отвратительное, демонстрирует неуважение к истории Германиии оскорбляет ее граждан, а Герринг вообще показан воинствующим идиотом, после чего фильм запретили бы к показу...
Развернуть
Правильно.так и было бы.каждая страна будет "защищать"СВОЮ историю..
Пошлет всех лесом..
Это фильм -это их взгляд на нашу историю-пусть сами смотрят..смакуют свой взгляд!
1
2
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Горожанин25 января 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
Правильно.так и было бы.каждая страна будет "защищать"СВОЮ историю..
Пошлет всех лесом..
Это фильм -это их взгляд на нашу историю-пусть сами смотрят..смакуют свой взгляд!
Развернуть
Ахахахах.

Но нет. Бесславных ублюдков показали безо всяких эксцессов. Немцы как-то мало себя с третим рейхом ассоциируют. Не понимаю, почему у нас так много людей связывают себя со сталинским СССР.
2
0
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Горожанин25 января 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
Вообще говоря, закономерно запретили, че им еще делать оставалось. Вот смотрят такие Михалков и этот, который иностранные языки хотел запретить, это кино и паралели прямо невольные. Так и видят, лежит Владимир Владимирович в моче, а над ним такие Сечин, Ротенберг и Миллер. И Золотов такой, весь в орденах, пистолет расчехляет.
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И всегда в любой,абсолютно любой теме найдётся баран и упомянет Сечина,Роттенберга,Миллера и прочих... Ты дебил? Ты дебил.
2
1
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Горожанин25 января 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Наши фильмы, где смеются над гитлером, не показывают в Германии и вообще нигде не показывают, потому что они полный отстой. Гитлер Капут, например. Про Никсона у нас не снимают фильмы, потому что Никсон у нас неактуален, никто не знает, кто это, а фильмов у нас вообще немного выходит.

Ты вообще много наших фильмов можешь назвать с мировым прокатом?
Развернуть
Т.е. вот именно этот фильм о смерти Сталина это шедевр?? Именно его не хватает нашему обществу?? Тогда ты помойка и отхожее место и для тебя лишняя какашка совсем не лишняя. Жуй её, глотай.
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3
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"""25 января 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Ахахахах.

Но нет. Бесславных ублюдков показали безо всяких эксцессов. Немцы как-то мало себя с третим рейхом ассоциируют. Не понимаю, почему у нас так много людей связывают себя со сталинским СССР.
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Бесславным ублюдком можно поссчитать-Сакаашвили это да..жует галстук и строит из себя укр жанну д`арк...спорить с вами бесполезно..у вас видимо личные счеты со сталиным..8-*
1
3
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ruslan25 января 2018, 21:48
В ответ на комментарий пользователя
Думаешь такой фильм показали бы в Германии?
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Er ist wieder da (2015)
1
0
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Горожанин25 января 2018, 21:53
В ответ на комментарий пользователя
ps - ни одного американского президента нельзя называть диктатором, так как они не стоят во главе диктатуры и не сосредотачивают в своих руках абсолютную власть. У американцев президентство - это институт, а у нас - это личность, без которой беда и пожар. Ни один американский президент не пользовался властью, чтобы устроить репрессии с многомиллионными жертвами, когда людей расстреливали без суда и следствия (про "тройки" тут уже с гордостью комментаторы вспоминали, не будете же вы и их отрицать? или вам кажется, что суд, когда на каждого осужденного отводили по 5 минут - объективен, беспристрастен и справедлив?).

Но все эти люди являются историческими фигурами, в отношении которых оправданны карикатурные методы изображения. В отношении вас лично, Иванова Петра Владимировича, менеджера по проектам из города Казань, который никак себя в создании истории не проявил - нет, не оправданы. В отношении исторических деятелей - да. В Отношени Путина, Сталина, Ленина, Николая 2, Навального, Брежнева, принцессы Дианы, Трампа, Обамы.. Вот вы против мороженного "Обамка" гневные обращения писали, нет? Тоже ведь оскорбительно, учитывая рабовладельческую историю в США и все такое.

Но я последовательно отстаиваю мнение - фильм не про мочу сталина. Как и фильм Соловьева "Черная роза.." - не про его запоры. Это прсото карикатурный прием.
Развернуть
Тогда кто истребил индейцев и почему они СЕЙЧАС живут в резервациях? Был какой-то суд? Кто именно это сделал? Американский народ? Вот так обезличенно? Никто лично не виноват? Кто бомбил и бомбит чужие страны без суда? Просто Америка? Президенты там не причём? Войну объявляет конгресс,президент имеет право вета. Чем их кровавые президенты чище и светлей Сталина? А чем лучше канцлеры и президенты стран входящих в НАТО? Их страны СЕЙЧАС тоже убивают и бомбят без всякого суда,но диктатор Сталин? Если тебе словарь напишет,что ты дебил,то ты как баран смиренно это примешь. Потому что баран,
0
3
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Горожанин25 января 2018, 22:06
Это сатирический фильм, в основе реальные события. Опять некто Никита - Бесогон учит нас, что можно нам смотреть, что нет. Этот хренов учитель. Пусть насилует мозги своих внуков, а мы без него обойдемся.
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Горожанин25 января 2018, 22:12
Недавно поднимали провославный вой по поводу ,,Матильды,, И что. Небеса не обрушились. Фильм довольно слабый, полное разочерование, кто хотел посмотрел. Кто желал пропиариться в итоге сели в лужу.
0
1
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Горожанин25 января 2018, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
Тогда кто истребил индейцев и почему они СЕЙЧАС живут в резервациях? Был какой-то суд? Кто именно это сделал? Американский народ? Вот так обезличенно? Никто лично не виноват? Кто бомбил и бомбит чужие страны без суда? Просто Америка? Президенты там не причём? Войну объявляет конгресс,президент имеет право вета. Чем их кровавые президенты чище и светлей Сталина? А чем лучше канцлеры и президенты стран входящих в НАТО? Их страны СЕЙЧАС тоже убивают и бомбят без всякого суда,но диктатор Сталин? Если тебе словарь напишет,что ты дебил,то ты как баран смиренно это примешь. Потому что баран,
Развернуть
Дополню,атомную бомбу скинули на японцев,но ось зла был СССР?
0
2
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Горожанин25 января 2018, 22:29
В ответ на комментарий пользователя
Er ist wieder da (2015)
Развернуть
В 1933 году народ не был одурачен пропагандой.Он избрал фюрера, который ясно излагал свои планы. Если ты осуждаешь монстра, значит, ты должен осуждать и тех, кто избрал этого монстра. Были ли они монстрами? Они были обычными людьми. Почему люди следуют за мной? Потому что в глубине души они такие же, как я... (с)Гитлера из этого фильма.

В Германии нацизм будет всегда. Всегда они будут говорить,что они обычные люди и ни в чём не виноваты. А концлагерях они не сжигали,кожу на лампы не натягивали,опыты их врачи не проводили,у детей кровь не сливали,города не бомбили,деревни не сжигали. Они обычные люди,да...Вот уже и мальчик из Уренгоя говорит об этом.
0
0
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Горожанин25 января 2018, 22:36
В ответ на комментарий пользователя
Ахахахах.

Но нет. Бесславных ублюдков показали безо всяких эксцессов. Немцы как-то мало себя с третим рейхом ассоциируют. Не понимаю, почему у нас так много людей связывают себя со сталинским СССР.
Развернуть
А зачем немцам ассоциировать себя с рейхом,с преступлениями, которые осудил ВЕСЬ мир? Какая в этом необходимость? А зачем нам отказываться от победы СССР в ВОВ? Ты предлагаешь прервать эту ненужную для тебя связь?
0
0
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Горожанин25 января 2018, 23:44
В ответ на комментарий пользователя
Тогда кто истребил индейцев и почему они СЕЙЧАС живут в резервациях? Был какой-то суд? Кто именно это сделал? Американский народ? Вот так обезличенно? Никто лично не виноват? Кто бомбил и бомбит чужие страны без суда? Просто Америка? Президенты там не причём? Войну объявляет конгресс,президент имеет право вета. Чем их кровавые президенты чище и светлей Сталина? А чем лучше канцлеры и президенты стран входящих в НАТО? Их страны СЕЙЧАС тоже убивают и бомбят без всякого суда,но диктатор Сталин? Если тебе словарь напишет,что ты дебил,то ты как баран смиренно это примешь. Потому что баран,
Развернуть
Со словарями я не разговариваю. Словарь - это такая неодушевленная книжка, в которой значения слов собраны. Языка, на котором ты пытаешься изъясняться. Если тебе нравится словам другие значения придумывать, придумывай пожалуйста, но мы просто не будем понимать, что ты имел в виду.

Я вот не знаю, как тебе проще пояснить, у меня спортивный интерес, так-то я вижу, что ты особо одарен интеллектом. Постараюсь разжевать как детям.

Диктатор - это такой плохой человек, который может обидеть любого в СВОЕЙ стране, даже убить. Он правит пока не умрет. При диктаторе людям жить очень плохо, потому что они не могут решать, как им жить, все за них определяет государство.

А президент, который отправляет войска например во Въетнам - он не диктатор. Он тоже плохой человек, но если людям не нравятся его и его партии решения, они выходят на улицы и начинают ругаться и требовать, чтобы он прекратил так делать. Диктатор всех бы скорее всего наказал за такое, но президент в стране, где не принято так делать, этого не может. Там есть суд, который его не слушается и он сразу же прогонит президента, который будет делать что ему заблагорассудится. А потом люди могут пойти и проголосовать за другого человека. Поэтому его и не называют диктатором, он там - временный начальник, который принимает только часть решений и слушается закона.

Пойми. То, что кто-то на свете начинает несправедливые войны, не делает Сталина хорошим человеком и демократическим правителем. Это вообще не аргумент. Сталин все еще остается тираном, который захватил власть и сгубил миллионы людей. Даже то, что он поднял промышленность на короткое время, не делает его классным парнем. Утешила бы тебя мысль, что в твоей стране делают классные тракторы, если бы тебя обвинили в какой-нибудь глупости и убили? И самое главное, никуда этого парня деть нельзя, ты никак не можешь повлиять на его действия.

Еще раз. Диктатор - это злой дядя, который мучает свой собственный народ. Президент в другой стране может делать плохие вещи, но он представляет всю страну и не делает их по своему произволу. А диктатор делает.

Вот тебе, мой одаренный собеседник, очень нравится историческая преемственность в России. Ну что, то, что разные люди за океаном приняли ряд не очень красивых с моральной точки решений, как-то умаляет то зло, которое Иосиф Виссарионович натворил здесь с тем народом, частью которого ты считаешь? Ну то есть пусть он убивает и мучает, зато в америке негров линчуют? Это же удивительная какая-то логика.

Я нарочно не говорю про русско-финскую войну, передел Польши, в результате которого в состав СССР вошла западная Белоруссия, вторжение в Прибалтику - Сталин вел весьма агрессивную внешнюю политику и не всегда был врагом Гитлера.
0
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Горожанин25 января 2018, 23:54
В ответ на комментарий пользователя
А зачем немцам ассоциировать себя с рейхом,с преступлениями, которые осудил ВЕСЬ мир? Какая в этом необходимость? А зачем нам отказываться от победы СССР в ВОВ? Ты предлагаешь прервать эту ненужную для тебя связь?
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Связь прости с чем? Тут каким-то набором заслуги прошлого раздаются - либо победа и кровавый режим, либо отказ от кровавого режима и отказ от победы над фашизмом? Победа - это хорошо, потому что фашизм нужно было остановить. Сталинизм - это плохо, потому что из-за него пострадало очень много людей.

Но вообще вы бы поспокойнее смотрели на заслуги героических прадедов и больше б думали о своих. Потому что такое чувство, может и ложное, что у вас никакого будущего нет, вот вы всеми думами в победе над фашистами, французами, монголами, ливонцами и хазарами.
0
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Горожанин25 января 2018, 23:59
В ответ на комментарий пользователя
В 1933 году народ не был одурачен пропагандой.Он избрал фюрера, который ясно излагал свои планы. Если ты осуждаешь монстра, значит, ты должен осуждать и тех, кто избрал этого монстра. Были ли они монстрами? Они были обычными людьми. Почему люди следуют за мной? Потому что в глубине души они такие же, как я... (с)Гитлера из этого фильма.

В Германии нацизм будет всегда. Всегда они будут говорить,что они обычные люди и ни в чём не виноваты. А концлагерях они не сжигали,кожу на лампы не натягивали,опыты их врачи не проводили,у детей кровь не сливали,города не бомбили,деревни не сжигали. Они обычные люди,да...Вот уже и мальчик из Уренгоя говорит об этом.
Развернуть
Интересно, если вдруг (вряд ли, это просто фантазия, но представь) окажется, что за последние 20 лет и боинг был сбит российской ракетой, и в Донбассе русские по приказу высших политических сил поучаствовали, и в Сирии наши войска не с исламистами воевали, а помогали человеку, который, тоже вряд ли, но вдруг, убил огромное число мирных людей, которые восстали против его правления, вот если все это окажется правдой, скажешь ли ты, что это зло творилось с твоего одобрения и ты отвечаешь за него?
0
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Горожанин26 января 2018, 00:19
В ответ на комментарий пользователя
Со словарями я не разговариваю. Словарь - это такая неодушевленная книжка, в которой значения слов собраны. Языка, на котором ты пытаешься изъясняться. Если тебе нравится словам другие значения придумывать, придумывай пожалуйста, но мы просто не будем понимать, что ты имел в виду.

Я вот не знаю, как тебе проще пояснить, у меня спортивный интерес, так-то я вижу, что ты особо одарен интеллектом. Постараюсь разжевать как детям.

Диктатор - это такой плохой человек, который может обидеть любого в СВОЕЙ стране, даже убить. Он правит пока не умрет. При диктаторе людям жить очень плохо, потому что они не могут решать, как им жить, все за них определяет государство.

А президент, который отправляет войска например во Въетнам - он не диктатор. Он тоже плохой человек, но если людям не нравятся его и его партии решения, они выходят на улицы и начинают ругаться и требовать, чтобы он прекратил так делать. Диктатор всех бы скорее всего наказал за такое, но президент в стране, где не принято так делать, этого не может. Там есть суд, который его не слушается и он сразу же прогонит президента, который будет делать что ему заблагорассудится. А потом люди могут пойти и проголосовать за другого человека. Поэтому его и не называют диктатором, он там - временный начальник, который принимает только часть решений и слушается закона.

Пойми. То, что кто-то на свете начинает несправедливые войны, не делает Сталина хорошим человеком и демократическим правителем. Это вообще не аргумент. Сталин все еще остается тираном, который захватил власть и сгубил миллионы людей. Даже то, что он поднял промышленность на короткое время, не делает его классным парнем. Утешила бы тебя мысль, что в твоей стране делают классные тракторы, если бы тебя обвинили в какой-нибудь глупости и убили? И самое главное, никуда этого парня деть нельзя, ты никак не можешь повлиять на его действия.

Еще раз. Диктатор - это злой дядя, который мучает свой собственный народ. Президент в другой стране может делать плохие вещи, но он представляет всю страну и не делает их по своему произволу. А диктатор делает.

Вот тебе, мой одаренный собеседник, очень нравится историческая преемственность в России. Ну что, то, что разные люди за океаном приняли ряд не очень красивых с моральной точки решений, как-то умаляет то зло, которое Иосиф Виссарионович натворил здесь с тем народом, частью которого ты считаешь? Ну то есть пусть он убивает и мучает, зато в америке негров линчуют? Это же удивительная какая-то логика.

Я нарочно не говорю про русско-финскую войну, передел Польши, в результате которого в состав СССР вошла западная Белоруссия, вторжение в Прибалтику - Сталин вел весьма агрессивную внешнюю политику и не всегда был врагом Гитлера.
Развернуть
Хм,отвечу за Вашего собеседника.В США да,не диктатура одного человека,там президент и диктатура бизнес элиты,президент лишь кукла и при угрозе своей власти эта элита похоронит любого.В отношении индейцев там самая что ни на есть диктатура,резервация и бесправие.А вообще в истории любой сильный лидер это тиран,такова цена лидерства.
По большому счету земля вообще ничья,сначала динозавры жили,потом пришли люди и начали делить землю убивая друг друга и будут продолжать.
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Горожанин26 января 2018, 00:46
В ответ на комментарий пользователя
Ну во первых его запретят как порнографию. Во вторых не корректно сравнивать английскую королеву с безупречной репутацией, и кровожадного палача и убийцу многих десятков тысяч, а то и больше, своих соотечественников?
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Если деньги королевы в офшоре улучшают ее и без того безупречную репутацию,то чего тогда привязались к нашим олигархам с этими офшорами? Нам надо гордиться королевскими поступками наших олигархов!:-D
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Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

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