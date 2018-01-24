Экс-глава «Татфондбанка» экстренно госпитализирован в больницу

Экс-глава "Татфондбанка" Роберт Мусин был отправлен в больницу для осужденных из-за жалоб на здоровье, об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

- 22 января следственно-арестованный Роберт Мусин обратился в медицинскую часть СИЗО с жалобами на ухудшение самочувствия, - говорится в сообщении. - По оценке состояния здоровья медицинскими работниками учреждения было принято решение о вывозе Мусина в больницу для осужденных для оказания ему более квалифицированной медицинской помощи и дальнейшего обследования.

Напомним, накануне следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Роберту Мусину, его хотят отправить под домашний арест. Рассмотрение ходатайства назначено на 26 января.

Мусин находится в СИЗО с начала марта 2016 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с "Интехбанком" может превысить 100 млрд рублей.