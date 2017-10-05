В мэрии Казани ответили на возмущение горожан, недовольных заснеженными тротуарами

В ночь с 23 на 24 января в городе выпало 40 процентов от месячной нормы осадков

В мэрии Казани прокомментировали сильные снегопады в городе, из-за которых транспорт стоит в пробках, а пешеходы пробираются по заснеженным тротуарам, отмечается, что в ночь с 23 на 24 января в городе выпало 40 процентов от месячной нормы осадков.

- Есть ряд объективных причин. Во-первых, нехватка дорожных рабочих. Во-вторых, нехватка техники именно для содержания тротуаров. Кроме того, уборке мешает припаркованный на тротуарах транспорт. Есть, конечно, трудности, но постараемся своевременно их устранять, - сообщил глава отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства Дамир Шайхутдинов, передает официальный портал мэрии города.

По его словам, также сильно мешает уборке припаркованный на тротуарах транспорт.

При этом власти города в связи со снегопадом задействовали дополнительную наемную технику, общее количество снегоочистной техники достигло 850 единиц.

В данный момент в городе работает 220 дорожных машин, которые разметают снежную кашу с дорог, чтобы обеспечить нормальный поток машин и не создавать пробки. При этом основной объем работы выполняется ночью, поэтому люди не видят работников.

Сначала снег вывозится с центральных улиц, а уже после со второстепенных.

По прогнозам синоптиков снегопад прекратится 25 января.