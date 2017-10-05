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В мэрии Казани ответили на возмущение горожан, недовольных заснеженными тротуарами

В мэрии Казани ответили на возмущение горожан, недовольных заснеженными тротуарами
16+
Фото: www.kzn.ru
В ночь с 23 на 24 января в городе выпало 40 процентов от месячной нормы осадков

В мэрии Казани прокомментировали сильные снегопады в городе, из-за которых транспорт стоит в пробках, а пешеходы пробираются по заснеженным тротуарам, отмечается, что в ночь с 23 на 24 января в городе выпало 40 процентов от месячной нормы осадков.

- Есть ряд объективных причин. Во-первых, нехватка дорожных рабочих. Во-вторых, нехватка техники именно для содержания тротуаров. Кроме того, уборке мешает припаркованный на тротуарах транспорт. Есть, конечно, трудности, но постараемся своевременно их устранять, - сообщил глава отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства Дамир Шайхутдинов, передает официальный портал мэрии города.

По его словам, также сильно мешает уборке припаркованный на тротуарах транспорт.

При этом власти города в связи со снегопадом задействовали дополнительную наемную технику, общее количество снегоочистной техники достигло 850 единиц.

В данный момент в городе работает 220 дорожных машин, которые разметают снежную кашу с дорог, чтобы обеспечить нормальный поток машин и не создавать пробки. При этом основной объем работы выполняется ночью, поэтому люди не видят работников.

Сначала снег вывозится с центральных улиц, а уже после со второстепенных. 

По прогнозам синоптиков снегопад прекратится 25 января.

N. Vildanov, 24.01.2018, 15:24
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

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Горожанин24 января 2018, 15:40
хоть бы раз признали что плохо убирают!нееет постоянно находят причины!где ильсур с отчетом о вывезеном снеге?опять не бось в отпуске!бездельники
Лучший комментарий
6
68
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:47
Решит он... Весной
2
15
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:49
А осенью опять будут бить себя пяткой в грудь - мы готовы к любым снегопадам!
2
33
Согласны с автором?
горожанин24 января 2018, 15:56
"При этом в данный момент в городе работает 220 дорожных машин", опять не уточнили в каком городе......8-|
4
26
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:57
Ну конечно машины виноваты, кто ж еще. Главное на автомобилистов всё свалить, а не на собственную безалаберность, да, Ильсурка ?
5
21
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:00
Все по-закону, страдайте дальше..
1
2
Согласны с автором?
гость24 января 2018, 16:02
плохому мэру, не только яйца мешают
2
20
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
гость24 января 2018, 16:05
"При этом основной объем работы выполняется ночью, поэтому люди не видят работников"
Ночь -лучшее время для воровства, никто не видит, но мы, типа чистим, деньги осваиваются
2
26
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:06
Проблемная ситуация на дороге. На земле не так мешает как то, что в воздухе творится адише, надеемся завтра будет проще
2
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:06
У плохого танцора всегда пол виноват!
2
9
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
хоть бы раз признали что плохо убирают!нееет постоянно находят причины!где ильсур с отчетом о вывезеном снеге?опять не бось в отпуске!бездельники
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Весь январь хорошо убирали, сейчас только из-за вьюги так. Не докупать же ещё 100 машин которые потом стоять будут
12
6
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
По вашему автомобилисты белые и пушистые? Из-за них сегодня техника стояла
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Ты еще скажи что из за автомобилистов снег идет!:-D
4
17
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:10
общее количество снегоочистной техники достигло 850 единиц.
В данный момент в городе работает 220 дорожных машин
А где остальные 630!!!!!
Вооще что ли?>-(
2
22
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Ты еще скажи что из за автомобилистов снег идет!:-D
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Стоял сегодня из-за одной черепахи. Нет бы на ОТ сесть есть в снегопад ехать не можешь. Дорога при этом нормально почищена была
6
3
Согласны с автором?
гость24 января 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Весь январь хорошо убирали, сейчас только из-за вьюги так. Не докупать же ещё 100 машин которые потом стоять будут
Развернуть
поцелуй в попу мэра засчитан
1
13
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
"При этом основной объем работы выполняется ночью, поэтому люди не видят работников"
Ночь -лучшее время для воровства, никто не видит, но мы, типа чистим, деньги осваиваются
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Ночью ездят, окна у меня на дорогу. А вот днем и не надо - часто заторы могут быть
5
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
хоть бы раз признали что плохо убирают!нееет постоянно находят причины!где ильсур с отчетом о вывезеном снеге?опять не бось в отпуске!бездельники
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Куляжева на ковёр
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:31
так ведь погода АНОМАЛЬНАЯ!!!1111рас
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
общее количество снегоочистной техники достигло 850 единиц.
В данный момент в городе работает 220 дорожных машин
А где остальные 630!!!!!
Вооще что ли?>-(
Развернуть
Так потому что если они все сейчас выйдут, то город встанет в пробке. Хоть немного логику включайте.
7
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:33
Нехватка дорожных рабочих?!
Сами пусть выходят. Бумагу с одного края стола на другой потом можно переложить.
А вот когда метшин куляжев абдулхаков помашут лопатой на пользу народу и городу, а не показушно на апрельском субботнике, тогда может народ и зауважает их
1
13
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Нехватка дорожных рабочих?!
Сами пусть выходят. Бумагу с одного края стола на другой потом можно переложить.
А вот когда метшин куляжев абдулхаков помашут лопатой на пользу народу и городу, а не показушно на апрельском субботнике, тогда может народ и зауважает их
Развернуть
Если уж так думать, давайте каждый казанец выйдет с лопатой и хоть немного что то почистит, хоть в обед, хоть после учебы/работы. С какого перепуга они то должны.
7
2
Согласны с автором?
Дмитрий24 января 2018, 16:39
Так они же говорили осенью , что готовы к зиме , техника есть говорили , что закупили технику тоже говорили и в итоге каждый год одно и тоже , пробки , завалы и сугробы кругом , из за них знаки видимость падает !!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Если уж так думать, давайте каждый казанец выйдет с лопатой и хоть немного что то почистит, хоть в обед, хоть после учебы/работы. С какого перепуга они то должны.
Развернуть
Я каждый вечер своё место для машины сам чищу, полчаса помахать лопатой и машину ставишь спокойно.
4
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
По вашему автомобилисты белые и пушистые? Из-за них сегодня техника стояла
Развернуть
А в чеи проблема? Эвакуаторов то у нас дофига, когда не надо снуют где попало. Увозят отовсюду. А как по делу выехать-не хватает машин, не ругайся нащальника.
1
9
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Ночью ездят, окна у меня на дорогу. А вот днем и не надо - часто заторы могут быть
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Если бы ночью ездили, это было бы заметно утром. Однако же центральные улицы в глубокой *опе, не говоря уже об окраинах. Наверное где то в деревне нефтяников они ездят:-D
2
5
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:19
Большие карманы мешают дороги убирать
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Большие карманы мешают дороги убирать
Развернуть
Это чьи карманы..?!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:45
Какого х. тогда каждую осень выпендриваться, что к зиме готовы, на фоне снегоуборочной техн ки!? Не тратьте деньги пока на парки, купите техн ку для уборки торотуаров. И года в год, одно и тоже. Как говорится х.танцору яйца мешают.Или как сказал Путин, если у бабушки был х.она была бы дедушкой. Ну, это так, к слову написано.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Я каждый вечер своё место для машины сам чищу, полчаса помахать лопатой и машину ставишь спокойно.
Развернуть
А откуда у тебя своё место? Олигарх.,что ле?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
По вашему автомобилисты белые и пушистые? Из-за них сегодня техника стояла
Развернуть
Там нельзя парковаться ..... здесь нельзя парковаться ..... нигде нельзя парковаться .............
Туда нельзя , сюда нельзя , никуда нельзя
0
5
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Стоял сегодня из-за одной черепахи. Нет бы на ОТ сесть есть в снегопад ехать не можешь. Дорога при этом нормально почищена была
Развернуть
Коммент подъездной бабки с семечками
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:52
Как надпись возле кремля затоптать работники нашлись, а снег убирать некому, Нужно проверку устроить скорее всего родственники фиктивно на должностях дворников сидят и з/п получают
1
10
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:37
Путин как всегда все перепутал - дедушка с сиськами не бывает.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
"При этом в данный момент в городе работает 220 дорожных машин", опять не уточнили в каком городе......8-|
Развернуть
Может и в Казани, да там где имеют обыкновение проезжать наши ВИПы
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
"При этом в данный момент в городе работает 220 дорожных машин", опять не уточнили в каком городе......8-|
Развернуть
Платить надо больше, а не себе в карман всякие откаты, тогда и проблем станет меньше
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
хоть бы раз признали что плохо убирают!нееет постоянно находят причины!где ильсур с отчетом о вывезеном снеге?опять не бось в отпуске!бездельники
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А что тут признавать? Метель за окном. Или вы не в Казани живете? Убирают по ночам, а днем опять метет. Это же и ежу понятно
2
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Там нельзя парковаться ..... здесь нельзя парковаться ..... нигде нельзя парковаться .............
Туда нельзя , сюда нельзя , никуда нельзя
Развернуть
Нельзя, а паркуются все равно. Особенно на месте, где летом газон. Типо сейчас же нет газона, так отличное местечко для парковки
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Если бы ночью ездили, это было бы заметно утром. Однако же центральные улицы в глубокой *опе, не говоря уже об окраинах. Наверное где то в деревне нефтяников они ездят:-D
Развернуть
Ну вас не смущает, что метель? Тут хоть круглосуточно катайся по улице, все равно заметет
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
А в чеи проблема? Эвакуаторов то у нас дофига, когда не надо снуют где попало. Увозят отовсюду. А как по делу выехать-не хватает машин, не ругайся нащальника.
Развернуть
в такую непогоду еще и эвакуаторы вылезут на дорогу массово, то все, пробки все 15 баллов будут!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Так потому что если они все сейчас выйдут, то город встанет в пробке. Хоть немного логику включайте.
Развернуть
Ты сам мозги включи, в Москве сколько техники работает? И никому на мешает, если грамотно подходить... Ты с утра видел Вишневского? А это ведь центральная улица, ни одной лопаты за ночь не убрали ни на проезжий ни на тротуарах.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
в такую непогоду еще и эвакуаторы вылезут на дорогу массово, то все, пробки все 15 баллов будут!
Развернуть
Не поверите но на вишнеаского сегодня именно так и было при сьезде на калинина. При нормальной погоде они в упор не видят нарушений и брошенных посреди дороги тазов.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:00
Сегодня на пузе застрял Солярис такси в сугробе на подъезде к вокзалу, сам переходил остановку , чтобы сесть на транспорт по колено в снегу- не чищено вообще! Власть жалуется на не хватку персонала и технику- в чем проблема : повысьте зарплату дворникам, дорожным службам, сядьте на машины по проще, а не мерседесы, гелики, Ауди, БМВ , тогда и деньги найдутся и даже останется))
1
2
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя, а паркуются все равно. Особенно на месте, где летом газон. Типо сейчас же нет газона, так отличное местечко для парковки
Развернуть
Опять газонами тыкаете . А платные места парковки возле поребрика как вам?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
общее количество снегоочистной техники достигло 850 единиц.
В данный момент в городе работает 220 дорожных машин
А где остальные 630!!!!!
Вооще что ли?>-(
Развернуть
Они лопаты за единицу техники считают
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:39
Надо хорошо платить рабочим, и тогда снег быстро уберут. А за 17 тысяч ни кто рвать спину не будет.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня на пузе застрял Солярис такси в сугробе на подъезде к вокзалу, сам переходил остановку , чтобы сесть на транспорт по колено в снегу- не чищено вообще! Власть жалуется на не хватку персонала и технику- в чем проблема : повысьте зарплату дворникам, дорожным службам, сядьте на машины по проще, а не мерседесы, гелики, Ауди, БМВ , тогда и деньги найдутся и даже останется))
Развернуть
Спасибо,самый адекватный комент.Я не дворник.Просто достало уже когда не платят и ВСЁ хотят и медицину и образование и чистые улицы и дворы.Ругают работающих,кого не хватает.А руководителей и
проверяющих по 7человек на одного.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 22:22
В ответ на комментарий пользователя
Не поверите но на вишнеаского сегодня именно так и было при сьезде на калинина. При нормальной погоде они в упор не видят нарушений и брошенных посреди дороги тазов.
Развернуть
Потом те, кого эвакуировали, будут тут плакаться, что власти зло, им жить мешают:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 22:23
В ответ на комментарий пользователя
Ты сам мозги включи, в Москве сколько техники работает? И никому на мешает, если грамотно подходить... Ты с утра видел Вишневского? А это ведь центральная улица, ни одной лопаты за ночь не убрали ни на проезжий ни на тротуарах.
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Ночью уборка была, вообще-то. Когда на улице метель. снег, автомобили, еще и спецтехника...ну не знаю как там в москве, но тут сразу коллапс на дорогах днем
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Горожанин24 января 2018, 22:27
В ответ на комментарий пользователя
Надо хорошо платить рабочим, и тогда снег быстро уберут. А за 17 тысяч ни кто рвать спину не будет.
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Я думаю, что и за 27 не станут. Просто если сейчас не хотят работать, то за что повышать то зп? Также и не будут работать нормально. А если пришел на такую зп, то будь добр отрабатывать
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кирилл дорофеев24 января 2018, 22:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Горожанин24 января 2018, 22:32
погода дрянь, в такую метель убирать было бесполезно. Приходится просто переждать непогоду, пока дорожники пытаются очистить улицы
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Горожанин24 января 2018, 22:49
Вы что снег убирают круглосуточно... нужно правда знать где смотреть... от поселек Петровский дороги чистят исправно и 24 часа в сутки.
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