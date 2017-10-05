В Татарстане 80 тыс жителей до сих пор не обеспечены безопасной питьевой водой

В Татарстане 80 тысяч жителей до сих пор не обеспечены безопасной питьевой водой. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

- Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой остается приоритетной задачей службы. В республике отмечается положительная тенденция по повышению качества питьевой воды. Однако остаются муниципальные районы, в которых ситуация не меняется, - цитирует «Татар-информ» слова Патяшиной.

Так, Патяшина рассказала, в каких районах качество воды не соответствует показателям. Среди них: Дрожжановский, Агрызский, Муслюмовский и Новошешминский, Азнакаевский, Черемшанский, Аксубаевский Спасский, Актанышский, Нурлатский и Муслюмовский районы.

При этом отмечается, что число татарстанцев, которые не обеспечены качественной водой, сокращается.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru провел эксперимент и узнал, в каких из 7 районов Казани из кранов течет самая безопасная вода.