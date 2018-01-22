В России на время выборов могут временно заблокировать СМИ-иноагентов

Россия может временно заблокировать вещание СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, передают «Известия».

Сенатор подчеркнул, что в Конституции РФ предусматривается возможность блокировки и ограничения распространения информации.

- Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку, — отметил Климов.

По словам источников в парламенте, в России временно могут заблокировать «Радио Свобода» и «Голос Америки» в день тишины и в день выборов.

Напомним, поправки к закону «Об иностранных агентах», позволяющие признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование, были единогласно приняты Госдумой 15 ноября, а 22 ноября одобрены и Советом Федерации.

Отметим, подразделение радио "Свобода" в Поволжье - издание "Idel.Реалии", пишущее про ситуацию в Татарстане, стало одним из первых изданий со статусом иноагента.