Под Альметьевском нашли опасную свалку ртутных ламп‍

На территории Альметьевского района нашли свалку опасных люминисцентных ламп, об этом накануне сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

- Люминесцентные лампы содержат ртуть, поэтому они относятся к отходам 1 класса опасности. Неправильная утилизация ламп может привести к попаданию паров ртути в атмосферный воздух, почву и воду, а затем - отправлению живых организмов, - сообщили в ведомстве.

Общая площадь захламленного участка составила 40 кв.м.

По данному факту возбуждено административное дело по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления", выясняются виновники.