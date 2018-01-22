В Казани вслед за задержанием волонтера Навального начались обыски в его штабе

В Казани сегодня в штабе политика Алексея Навального начались обыски, полицейские изымают листовки и карикатуры, об этом сообщил в своем Twitter сотрудник штаба Олег Емельянов.

Глава юридического отдела фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что координатора штаба Эльвиру Дмитриеву планируют задержать, он также выложил протокол изъятия вещей и документов, согласно которому полицейские изъяли 369 листовок с информацией о митинге, а также 168 — с карикатурой.

Вовремя пришла полиция и выносит предупреждение по нашему митингу 28 января.



Эшники пока в штабе. pic.twitter.com/axVinGKr0j — Ol'eg Emelyanov (@kaadapatton) 23 января 2018 г.

В Казани планируют сейчас задерживать координатора штаба Эльвиру Дмитриеву. На каком основании не говорят. Даже в протокол изъятия уже ничего не пишут. #охренели pic.twitter.com/rQCN5JNvM8 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 23 января 2018 г.

Напомним, 19 января полиция задержала на улице Столярова волонтера Навального, который расклеивал листовки с призывами к забастовке избирателей - акции, которую Навальный объявил в связи с решением ЦИК РФ не допускать его к участию в президентских выборах из-за судимости. Мэрия Казани ранее не согласовала местному штабу Навального проведение митинга и шествия в центре города в поддержку "забастовки".