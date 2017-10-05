Жители Адмиралтейской слободы в Казани пытаются выжить в гниющем доме

В 21 веке казанцы бегают в туалет на улицу, выбрасывают экскременты из окна и боятся, что на них обрушится потолок

Жители дома на Адмиралтейской слободе 13/30 в Кировском районе опасаются за свою жизнь. Дом 1933 года постройки уже пережил два обвала, в нем нет канализации, а он даже не признан аварийным.

Исторический дом

Улица Адмиралтейская, дом 13/30. Четырехэтажное здание из красного кирпича привлекает внимание своей монументальностью. Два корпуса, соединенные балконами, растягиваются на две улицы. Вход в подъезд венчает пожухлая красная звезда.

Дом 1929 года постройки за свою историю использовался по-разному. Здесь было и общежитие, и училище, и склады. На данный момент большая часть дома осталась нежилой - входы на три этажа заколочены. На оставшемся, четвертом, в коммунальных квартирах выживают 57 семей.

В этой квартире живут 4 семьи, всего 27 человек. Здесь нет ванны, зато есть непозволительная для других роскошь: на кухне расположен самодельный туалет, жильцы этой квартиры сами провели коммуникацию меньше года назад. Остальные так и продолжают бегать по нужде на улицу

В маленькой комнатушке стоят три кровати, из них одна - двухярусная. Здесь живет 7 человек. В углу обеденная зона, без обоев. Замечаю на стене остатки старых советских газет.

- Мы тут друг на дружке, - говорит Сария. - Вот тут бабай спит, инвалид, тут дочка. Многодетная семья, а так выживаем. Сейчас вот немного ремонт затеяли, где течет. Невозможно же так жить.

Протечка труб в этом доме ни для никого не сюрприз. Сантехники уже не отзываются на вызовы, а перекрыть батареи надолго нельзя. Поэтому в местах протечек ставят ведерки. Это, например, висит прямо над дверью.

Луиза Беспаленко здесь старожил, живет 33 года. Она припоминает в доме два обвала, пожар и один косметический ремонт.

- Один раз батареи поменяли, немного крышу ремонтировали, - вспоминает Луиза Беспаленко. - Пожар был 30 лет назад в коридоре, его ремонтировали. А больше ничего не было. У нас фундамент изношен, превратился в пыль. Два обвала уже было на втором и на четвертом этажах, где кухня. Втихаря отремонтировали бегом-бегом. А второй раз я сама видела, как после обвала выносили деревянные перекрытия. Так они все короедом поедены были!

В другом подъезде сильно пахнет плесенью. Зиля Мингазова объясняет, это из-за сырости в подвале.

Это еще ничего, а вот летом сильно воняет. В половине подвала канализационная вода, там все трубы засорились. Сырость приводит к распространению мошек.

Окна в доме тоже старые, жильцы говорят, что их не меняли около 40 лет. Их не моют и не открывают, опасаясь, что они просто развалятся.

В основном здесь живут люди старшего поколения. Тетя Галя, грузная женщина лет 60-ти показывает свою комнату: кухонька в 2 квадратных метра, за завешенным покрывалом ведро, куда семья ходит в туалет. Оно и понятно, в таком возрасте с 4-го этажа не набегаешься.

- Вот эта «темнушка» как выручает, - показывает тетя Галя, приподнимая штору. - Потом выносим на улицу. Я уже не верю, что что-то изменится. Комиссия приходит постоянно, но уже с готовым решением. Они против нас, любое наше слово в штыки! Говорят, «Стены же есть у вас, нормально живете». Мы заложники этого дома.

Вышеупомянутый общий туалет расположен во дворе дома. Не сойти с ума людям помогает разве что юмор, поэтому в шутку туалет здесь прозвали «белый дом». Представляет из себя помещение с двумя дверями с надписью М и Ж.

Как выглядит туалет изнутри, просто шокирует. Четыре бывших когда-то чаш генуя превратились в бог знает что. Абсолютно все разрушено, грязно и проржавело. Один напольный унитаз стоит полный фекалий. Даже в морозный день здесь сильный запах, а уж что происходит летом, даже сложно представить.

Как выразилась еще одна жительница дома Зиля Мустаева, «у Шаймиева лошади в лучших условиях живут». С ней сложно не согласиться. Самое абсурдное, что за такие условия жильцы платят квартплату от 4 до 8 тысяч рублей.

Но не все жильцы способны добежать до «белого дома». Инвалиды, пожилые люди иногда вынуждены просто выбрасывать ведра с мочой прямо из окна. Кое-где из окон видны подтеки - это следы экскрементов.

- Вечером спать ложимся, и начинается. Выбрасывают кал, мочу! Это все воняет! Они (пенсионеры) еле ходят, их тоже можно понять. Но невозможно так жить, - говорит Алия Мингазова. - Президенту пишем, он ссылается на администрацию. Администрация всегда пишет “Мы занимаемся вашим вопросом”. Двадцать лет уже занимаются! Постоянно собирают бумажки, комиссия приходит каждый год! А толку нет!

Историк Сергей Галанин говорит, что дом не входит в список объектов культурного наследия.

- Особой ценности дом не несет: проект типовой, архитектор непонятно кто. Но есть понятие объекта городской среды, где якобы фигурирует этот дом, - прокомментировал Сергей Галанин. - Кроме этого, якобы, существует постановление, что все манипуляции с домами до 1959-го года постройки необходимо согласовывать.

Исполком: "Работаем"

С вопросом о признании дома аварийным мы обратились в исполком Казани. Там нам ответили коротко: работа ведется.

- В настоящее время Администрацией Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани заказано инструментальное обследование дома. После представления заключения вопрос о признании дома аварийным и подлежащим реконструкции будет повторно рассмотрен на заседании городской комиссии, - получили мы ответ от исполкома. При этом, сроки обследования и проведения заседания комиссии остаются неизвесными.

Зато выселяют центр

Ситуация с данным домом прямо противоположна с историей о выселении жильцов из Мергасовского дома у Черного озера. Напомним, жильцы дома у парка «Черное озеро» отстаивают свое право на проживание в доме, признанным аварийным. Из центра города их выселяют в ЖК Салават Купере, что людей категорически не устраивает. Исполком Казани настаивает на том, что руководствуется вопросами безопасности: дом признан аварийным и опасным для проживания.

Возникает вопрос: почему жителей центра так настойчиво расселяют из дома, который люди отказываются признавать аварийным, тогда как жителей Адмиралтейской слободы, проживающих в трущобных условиях, отказываются даже признавать ветхими?

Раис Сулейманов

краевед

- Здание, несмотря на запущенность, по-прежнему жило, а аварийным его не спешат признавать. Это очень контрастно с Мергасовским домом на Черном озере, которое не просто признали аварийным, но спешат выселить жильцов принудительно. Почему так? Все просто: Мергасовский дом располагается в центре Казани, очень лакомое место, а здание общежития обозных деталей в Кировском районе, т.е. не в центре, а потому пока и не торопятся расселять его жильцов.

Что делать?

Юрист Ильгиз Валеев советует не ждать решения исполкома, а самим подавать в суд.

– Нужно обращаться в суд и добиваться признания аварийности. Если судебная экспертиза подтвердит, что дом опасен для проживания, исполком будет вынужден с этим считаться.