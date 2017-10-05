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Жители Адмиралтейской слободы в Казани пытаются выжить в гниющем доме

Жители Адмиралтейской слободы в Казани пытаются выжить в гниющем доме
16+
Фото: Ольга Плешкова
В 21 веке казанцы бегают в туалет на улицу, выбрасывают экскременты из окна и боятся, что на них обрушится потолок

Жители дома на Адмиралтейской слободе 13/30 в Кировском районе опасаются за свою жизнь. Дом 1933 года постройки уже пережил два обвала, в нем нет канализации, а он даже не признан аварийным.

Исторический дом

Улица Адмиралтейская, дом 13/30. Четырехэтажное здание из красного кирпича привлекает внимание своей монументальностью. Два корпуса, соединенные балконами, растягиваются на две улицы. Вход в подъезд венчает пожухлая красная звезда.

Дом 1929 года постройки за свою историю использовался по-разному. Здесь было и общежитие, и училище, и склады. На данный момент большая часть дома осталась нежилой - входы на три этажа заколочены. На оставшемся, четвертом, в коммунальных квартирах выживают 57 семей.

В этой квартире живут 4 семьи, всего 27 человек. Здесь нет ванны, зато есть непозволительная для других роскошь: на кухне расположен самодельный туалет, жильцы этой квартиры сами провели коммуникацию меньше года назад. Остальные так и продолжают бегать по нужде на улицу

В маленькой комнатушке стоят три кровати, из них одна - двухярусная. Здесь живет 7 человек. В углу обеденная зона, без обоев. Замечаю на стене остатки старых советских газет.

- Мы тут друг на дружке, - говорит Сария. - Вот тут бабай спит, инвалид, тут дочка. Многодетная семья, а так выживаем. Сейчас вот немного ремонт затеяли, где течет. Невозможно же так жить.

Протечка труб в этом доме ни для никого не сюрприз. Сантехники уже не отзываются на вызовы, а перекрыть батареи надолго нельзя. Поэтому в местах протечек ставят ведерки. Это, например, висит прямо над дверью.

Луиза Беспаленко здесь старожил, живет 33 года. Она припоминает в доме два обвала, пожар и один косметический ремонт.

- Один раз батареи поменяли, немного крышу ремонтировали, - вспоминает Луиза Беспаленко. - Пожар был 30 лет назад в коридоре, его ремонтировали. А больше ничего не было. У нас фундамент изношен, превратился в пыль. Два обвала уже было на втором и на четвертом этажах, где кухня. Втихаря отремонтировали бегом-бегом. А второй раз я сама видела, как после обвала выносили деревянные перекрытия. Так они все короедом поедены были!

В другом подъезде сильно пахнет плесенью. Зиля Мингазова объясняет, это из-за сырости в подвале.
Это еще ничего, а вот летом сильно воняет. В половине подвала канализационная вода, там все трубы засорились. Сырость приводит к распространению мошек.

Окна в доме тоже старые, жильцы говорят, что их не меняли около 40 лет. Их не моют и не открывают, опасаясь, что они просто развалятся.

В основном здесь живут люди старшего поколения. Тетя Галя, грузная женщина лет 60-ти показывает свою комнату: кухонька в 2 квадратных метра, за завешенным покрывалом ведро, куда семья ходит в туалет. Оно и понятно, в таком возрасте с 4-го этажа не набегаешься.

- Вот эта «темнушка» как выручает, - показывает тетя Галя, приподнимая штору. - Потом выносим на улицу. Я уже не верю, что что-то изменится. Комиссия приходит постоянно, но уже с готовым решением. Они против нас, любое наше слово в штыки! Говорят, «Стены же есть у вас, нормально живете». Мы заложники этого дома.

Вышеупомянутый общий туалет расположен во дворе дома. Не сойти с ума людям помогает разве что юмор, поэтому в шутку туалет здесь прозвали «белый дом». Представляет из себя помещение с двумя дверями с надписью М и Ж.

Как выглядит туалет изнутри, просто шокирует. Четыре бывших когда-то чаш генуя превратились в бог знает что. Абсолютно все разрушено, грязно и проржавело. Один напольный унитаз стоит полный фекалий. Даже в морозный день здесь сильный запах, а уж что происходит летом, даже сложно представить.

Как выразилась еще одна жительница дома Зиля Мустаева, «у Шаймиева лошади в лучших условиях живут». С ней сложно не согласиться. Самое абсурдное, что за такие условия жильцы платят квартплату от 4 до 8 тысяч рублей.

Но не все жильцы способны добежать до «белого дома». Инвалиды, пожилые люди иногда вынуждены просто выбрасывать ведра с мочой прямо из окна. Кое-где из окон видны подтеки - это следы экскрементов.

- Вечером спать ложимся, и начинается. Выбрасывают кал, мочу! Это все воняет! Они (пенсионеры) еле ходят, их тоже можно понять. Но невозможно так жить, - говорит Алия Мингазова. - Президенту пишем, он ссылается на администрацию. Администрация всегда пишет “Мы занимаемся вашим вопросом”. Двадцать лет уже занимаются! Постоянно собирают бумажки, комиссия приходит каждый год! А толку нет!

Историк Сергей Галанин говорит, что дом не входит в список объектов культурного наследия.

- Особой ценности дом не несет: проект типовой, архитектор непонятно кто. Но есть понятие объекта городской среды, где якобы фигурирует этот дом, - прокомментировал Сергей Галанин. - Кроме этого, якобы, существует постановление, что все манипуляции с домами до 1959-го года постройки необходимо согласовывать.

Исполком: "Работаем"

С вопросом о признании дома аварийным мы обратились в исполком Казани. Там нам ответили коротко: работа ведется.

- В настоящее время Администрацией Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани заказано инструментальное обследование дома. После представления заключения вопрос о признании дома аварийным и подлежащим реконструкции будет повторно рассмотрен на заседании городской комиссии, - получили мы ответ от исполкома. При этом, сроки обследования и проведения заседания комиссии остаются неизвесными.

Зато выселяют центр

Ситуация с данным домом прямо противоположна с историей о выселении жильцов из Мергасовского дома у Черного озера. Напомним, жильцы дома у парка «Черное озеро» отстаивают свое право на проживание в доме, признанным аварийным. Из центра города их выселяют в ЖК Салават Купере, что людей категорически не устраивает. Исполком Казани настаивает на том, что руководствуется вопросами безопасности: дом признан аварийным и опасным для проживания. 

Возникает вопрос: почему жителей центра так настойчиво расселяют из дома, который люди отказываются признавать аварийным, тогда как жителей Адмиралтейской слободы, проживающих в трущобных условиях, отказываются даже признавать ветхими?

Раис Сулейманов
краевед

- Здание, несмотря на запущенность, по-прежнему жило, а аварийным его не спешат признавать. Это очень контрастно с Мергасовским домом на Черном озере, которое не просто признали аварийным, но спешат выселить жильцов принудительно. Почему так? Все просто: Мергасовский дом располагается в центре Казани, очень лакомое место, а здание общежития обозных деталей в Кировском районе, т.е. не в центре, а потому пока и не торопятся расселять его жильцов.

Что делать?

Юрист Ильгиз Валеев советует не ждать решения исполкома, а самим подавать в суд.

– Нужно обращаться в суд и добиваться признания аварийности. Если судебная экспертиза подтвердит, что дом опасен для проживания, исполком будет вынужден с этим считаться.

Ольга Плешкова, 29.01.2018, 09:33

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Комментарии

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Горожанин29 января 2018, 09:57
бессовестные вы люди господа чиновники! строят они мечети с надеждой замолить грехи на старость лет ! Вы оглянитесь вокруг!!! Никто вам ничего не простит!!!
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2
29
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66629 января 2018, 10:11
Статья написана хорошо хвалю - но вот ошибок куча !!! Автор перед публикацией читать надо что написано - даже ошибка в дате постройки дома !!!!
1
8
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Горожанин29 января 2018, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
Не пойму, а зачем об этом жаловаться?
Купите другое жилье и живите счастливо!
Поработать не пробовали, не?
Мы 12 лет по общежитиям мотались. Теперь две квартиры.
Никто нам ничего не дарил. Мы и не ждали подарков.
Никому не жаловались и не ныли.
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не все могут воровать как ты! И как ты предлагаешь поработать старым пенсионерам? Зато сирии помогаем миллиардами! И мусина отпустили!(((
5
26
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Горожанин29 января 2018, 10:12
Президенту надо написать, раз исполком не может решить ничего.
2
3
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Горожанин29 января 2018, 10:13
Молодец Плешакова! Лучше про людей пиши чем про зоошизу ненормальную! Сам бывал в таких домах на Ершова. ДО сих пор в шоке хожу! А нашей воровской власти по бую все эти проблемы!(((((
0
7
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Злобный Аноним29 января 2018, 10:20
Ну снесут не только мергасовский дом, но и этот... Вопрос то в другом, как жить с такими соседями, которые привыкли мочу в окно выливать, им что Адмиралтейка, что Салават Купере >-(
5
11
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Горожанин29 января 2018, 10:21
Как можно подзаработать в свободное время и повысить свой бюджет?). Предлагаю Вам легальный вид заработка с большими перспективами и возможностями. http://clicksmayreg.ru/public/343471374198620104
2
0
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Злобный Аноним29 января 2018, 10:25
"Жители дома на Адмиралтейской слободе 13/30 в Кировском районе опасаются за свою жизнь. Дом 1933 года постройки уже пережил два обвала, в нем нет канализации, а он даже не признан аварийным."

"Дом 1929 года постройки за свою историю использовался по-разному. "

Ну нельзя так выносить мозги читателям! >-(
0
15
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Горожанин29 января 2018, 10:26
В ответ на комментарий пользователя
не все могут воровать как ты! И как ты предлагаешь поработать старым пенсионерам? Зато сирии помогаем миллиардами! И мусина отпустили!(((
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Не все такие идиоты, как ты. И не все такие бездельники, только и умеющие кричать "ВОРЫ!".
Я начинал бизнес в общежитском сарае. Пока ты на диване валялось.

А эти "старые пенсионеры" 20 лет назад тоже были старыми пенсионерами? Кто должен был думать об их будущем, кроме них самих? Водку надо было меньше жрать.
Как и тебе сейчас.
12
16
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Горожанин29 января 2018, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
Не все такие идиоты, как ты. И не все такие бездельники, только и умеющие кричать "ВОРЫ!".
Я начинал бизнес в общежитском сарае. Пока ты на диване валялось.

А эти "старые пенсионеры" 20 лет назад тоже были старыми пенсионерами? Кто должен был думать об их будущем, кроме них самих? Водку надо было меньше жрать.
Как и тебе сейчас.
Развернуть
общежитском сарае? Откуда ты неграмотное чм@?:-D Ты походу в пятом классе еще учишься.
4
5
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
общежитском сарае? Откуда ты неграмотное чм@?:-D Ты походу в пятом классе еще учишься.
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:-D:-D:-D:-D:-D
0
3
Согласны с автором?
Стас29 января 2018, 10:38
Для туристов сделать постоянную экскурсию в этот дом под названием "Казань - третья столица".
2
8
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
общежитском сарае? Откуда ты неграмотное чм@?:-D Ты походу в пятом классе еще учишься.
Развернуть
Ещё один кукарека.
Так и напиши, как правильно, кретин.
Что именно тебя не устроило, голуба?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
общежитском сарае? Откуда ты неграмотное чм@?:-D Ты походу в пятом классе еще учишься.
Развернуть
Неграмотное чмо - это как раз ты)
3
3
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
общежитском сарае? Откуда ты неграмотное чм@?:-D Ты походу в пятом классе еще учишься.
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Их там привязали что ли?
Странный иждивенческий подход.
Я тоже хочу, чтобы мне обеспечили квартиру.
Почему им "должны", а мне нет?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:45
Я не понимаю чего хотят жильцы. Чтобы город за свой счет (по факту на наши с вами деньги) выкупил у них их развалюху и дал новое благоустроенное жилье?
Я в этом доме жил? Это я его довел до такого состояния? Я из окон [***]
0
10
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Горожанин29 января 2018, 10:46
Отремонтировать сортир много денег не нужно. Скинулись бы всем домом и сделали. Сами хотят в грязи жить и дерьмом из окна кидаться.
0
12
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
Ещё один кукарека.
Так и напиши, как правильно, кретин.
Что именно тебя не устроило, голуба?
Развернуть
меня не устраивает что мой малыш в твое ротовое отверстие не пролезает убогое!
3
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:58
В статье картина апокалипсиса какая-то описана..
0
6
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:08
статья однобокая какая-то. не верю, что этот дом из вредности не признают аварийным. потому что много домов которые лучше, но уже признаны
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:11
Т.е они живут в этом доме уже столько лет и в суд не подали? Очень странно, что в газету написать могут, а до суда не доходят.
Дело выиграют и их расселят, уверен никто им не будет палки в колеса вставлять, но как-то не торопятся
0
6
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Для туристов сделать постоянную экскурсию в этот дом под названием "Казань - третья столица".
Развернуть
Под названием "безынициативные жители"
1
3
Согласны с автором?
школьник29 января 2018, 11:13
Терпите ! Когда убьёт кирпич с потолка , тогда власти зашивелятся ! ТЕРПИТЕ и ЖДИТЕ несчастного случая ! Нам велели ТЕПЕРЬ !!!!!.....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Для туристов сделать постоянную экскурсию в этот дом под названием "Казань - третья столица".
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Для дураков, вроде тебя, поясню, что нищета и трущобы есть во всем мире. И не чета российским. И несравнимо в бОльших масштабах.
Слетай в тот же Париж, сделай два шага от центрального дистрикта и полюбуйся.
Не налюбуешься!
Про США и заикаться не стоит. Там миллионы маргиналов.
Посмотри, как живут филиппинцы, мальдивцы, индусы, бразильцы и прочие. Я своими глазами видел.
Про Африку рассказать?

Это специально для тупых любителей лить дерьмо изо рта на свою страну.

Россия - одна из самых благополучных и комфортных для жизни стран. Даже в глубинке, если ты хочешь и любишь работать.
5
3
Согласны с автором?
вячеслав29 января 2018, 11:53
Это глубоко коррумпированная система ЖКХ(живи как хочешь) или живут как хотят( те которые вымогают по 4 - 8 тысяч за такое "жильё".
0
1
Согласны с автором?
Форвард29 января 2018, 11:55
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Ну снесут не только мергасовский дом, но и этот... Вопрос то в другом, как жить с такими соседями, которые привыкли мочу в окно выливать, им что Адмиралтейка, что Салават Купере >-(
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Покупай частный дом и вали туда.
2
1
Согласны с автором?
гость29 января 2018, 12:08
почему-то все думают что им все должны! жильцы сами не шевелятся , не пишут письма в исполком не идут в суды. на что хватило мозгов это позвонить в газету ( а что удобно!" сами приедут сами на фотографируют опубликуют) на стенах нет даже обоев ( люди вы живете как свиньи) сколько лет вы в этом доме живете? не можете обустроить свои комнаты? я не говорю о евро ремонте ,простенький чтоб самим было приятно там находиться. жалуетесь на старые окна ( поменяйте их - это вы там живете и ваши дети) если жильцов переселить в новый дом, без обоев они и будут так жить, еще и жаловаться что дом так сдали так и живем всю жизнь!
2
2
Согласны с автором?
гость29 января 2018, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
Покупай частный дом и вали туда.
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при чем тут частный дом? люди живут как свиньи выливают все за окно и дышат этим.
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Горожанин29 января 2018, 12:16
С чего они взяли, что мы должны заботиться о них и обеспечивать?
Чем они лучше любых других?
А почему бы не наоборот?? Они сами много о ком заботились? Квартиры им покупали?
Миллионы россиян вообще не имеют своего жилья, живут на съемных площадях.
Давайте тогда всем и купим, построим!
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Горожанин29 января 2018, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
бессовестные вы люди господа чиновники! строят они мечети с надеждой замолить грехи на старость лет ! Вы оглянитесь вокруг!!! Никто вам ничего не простит!!!
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У низ совести никогда не было как и чести.
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Горожанин29 января 2018, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
Президенту надо написать, раз исполком не может решить ничего.
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Президенту мягко сказать все равно
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Горожанин29 января 2018, 12:26
Там в основном живут больные старики на копейки пенсии, для них и небольшой ремонт проблема!
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Горожанин29 января 2018, 12:29
Злые люди! Не надо насмехаться над нищими и убогими, которые вынуждены жить в таких условиях! Им же все время обещали, вот они и ждут! От сумы и от тюрьмы никто не застрахован! Я пенсионер и пенсии не хватает даже на еду!
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Горожанин29 января 2018, 12:29
На фото присутствуют только пожилые женщины, практически.
Но на одном фото с кровати торчит ступня, явно не старческая. Среди бела дня.
И почему он не на работе?????
Да простым отделочником можно до 100 тыс в месяц иметь! Вот я сам с такими знаком. Я их работодатель.
Куда вообще мужчин спрятали, на время интервью???
Журналистка Ольга Плешкова, похоже, хотела поджарить материал. Преподнесла его однобоко, пристрастно и предвзято. Потому что ей "жалко бедняжек", видимо.

И так нетрудно понять - где мужчины с этого дома. Они бухают, играют на игровых автоматах и тянут очередную ходку на зонах.
Именно поэтому, мы должны им срочно купить новое жилье.
100 тыс за кв.метр.

Дорогие "жалостливые"! Соберитесь и купите им по квартире!
Будьте добренькими за свой счет, а не за чужой!
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Горожанин29 января 2018, 12:37
Что - и этот дом хотят снести!? В Татарстане есть вообще организация по охране исторических памятников?
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