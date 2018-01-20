В Казани скончался личный фотограф Минтимера Шаймиева

Михаил Козловский работал фотографом первого президента РТ с начала 90-х годов

Минувшей ночью на 64-м году жизни после болезни скончался известный фотохудожник, заслуженный работник культуры РТ Михаил Козловский, который был личным фотографом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Именно он создал его фотоархив.

Напомним, что накануне, 20 января, Минтимер Шаймиев отпраздновал свой день рождения - ему исполнился 81 год.

О Михаиле Козловском: как он стал фотографом президента

Отец Михаила Козловского был профессиональным фоторепортером, работал в центральной газете «Советская торговля», в которой был собкорром по Татарстану. В интервью нашим коллегам из «Реального времени» ровно год назад он рассказывал, что с раннего детства работал фотографом в газетах, а фотографом Минтимера Шаймиева стал в начале 90-х годов.

— Где-то в конце 91-го, начале 92-го меня вдруг пригласил тогдашний руководитель аппарата президента Халяф Мухаметович Низамов. Он сказал мне: «Слушай, у нас тут интересная командировочка наклевывается — подписание соглашения между республикой Татарстан и Астраханской областью — мы хотим взять тебя с собой». Я поехал, по итогам поездки опубликовал репортажи аж в восьми газетах. И спустя несколько дней меня опять вызывает Низамов и сообщает, что со мной хочет побеседовать Минтимер Шарипович.

На встрече Минтимер Шаймиев рассказал, что появилась новая структура — пресс-центр президента, где Михаилу Козловскому и предложил работу.

— Я, конечно, был польщен, но я сказал так: «Минтимер Шарипович, а можно я останусь в газете», потому что я знал, что такое работа в пресс-службе в те годы. Мне так разрешили три месяца совмещать, потому что у меня не было еще ни лаборатории, ни аппаратуры в Кремле, а через три месяца меня в приказном порядке полностью уже перевели на работу туда. Так началась моя активная жизнь и работа в пресс-центре президента.

Как сообщают СМИ, прощание с Михаилом Козловским состоится в понедельник, 22 января, в 11.00 в Доме Актеров на улице Щапова.