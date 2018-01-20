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В Казани скончался личный фотограф Минтимера Шаймиева

В Казани скончался личный фотограф Минтимера Шаймиева
16+
Фото: Виталий Янчишин (elitat.ru)
Михаил Козловский работал фотографом первого президента РТ с начала 90-х годов

Минувшей ночью на 64-м году жизни после болезни скончался известный фотохудожник, заслуженный работник культуры РТ Михаил Козловский, который был личным фотографом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Именно он создал его фотоархив. 

Напомним, что накануне, 20 января, Минтимер Шаймиев отпраздновал свой день рождения - ему исполнился 81 год.

О Михаиле Козловском: как он стал фотографом президента

Отец Михаила Козловского был профессиональным фоторепортером, работал в центральной газете «Советская торговля», в которой был собкорром по Татарстану. В интервью нашим коллегам из «Реального времени» ровно год назад он рассказывал, что с раннего детства работал фотографом в газетах, а фотографом Минтимера Шаймиева стал в начале 90-х годов.

— Где-то в конце 91-го, начале 92-го меня вдруг пригласил тогдашний руководитель аппарата президента Халяф Мухаметович Низамов. Он сказал мне: «Слушай, у нас тут интересная командировочка наклевывается — подписание соглашения между республикой Татарстан и Астраханской областью — мы хотим взять тебя с собой». Я поехал, по итогам поездки опубликовал репортажи аж в восьми газетах. И спустя несколько дней меня опять вызывает Низамов и сообщает, что со мной хочет побеседовать Минтимер Шарипович.

На встрече Минтимер Шаймиев рассказал, что появилась новая структура — пресс-центр президента, где Михаилу Козловскому и предложил работу.

— Я, конечно, был польщен, но я сказал так: «Минтимер Шарипович, а можно я останусь в газете», потому что я знал, что такое работа в пресс-службе в те годы. Мне так разрешили три месяца совмещать, потому что у меня не было еще ни лаборатории, ни аппаратуры в Кремле, а через три месяца меня в приказном порядке полностью уже перевели на работу туда. Так началась моя активная жизнь и работа в пресс-центре президента.

Как сообщают СМИ, прощание с Михаилом Козловским состоится в понедельник, 22 января, в 11.00 в Доме Актеров на улице Щапова.

Женя Потехина, 21.01.2018, 10:32
Тэги: Смерть
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Комментарии

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Горожанин21 января 2018, 11:11
[***]
0
0
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Горожанин21 января 2018, 11:29
Ну и новости...
Личный хомячок с рыбкой как поживают?
9
14
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 11:40
Земля пухом.
2
16
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Горожанин21 января 2018, 11:42
Не выдержил лизоблюдства вокруг первого.
11
8
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Горожанин21 января 2018, 12:05
Символично - конец эпохи клана Шаймиева! В зоопарке в прошлом году умер барс, символ татарсрана!
Лучший комментарий
6
28
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Горожанин21 января 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Властная рука еще шевелится, хочешь.спросить?
6
9
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Горожанин21 января 2018, 13:21
[***]
1
0
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Горожанин21 января 2018, 13:27
Странно, что после дня рождения хозяина умер?! Может хозяину не понравились его старческие фото и довел фотографа до смерти!
5
12
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Слушатель21 января 2018, 13:42
Я всегда говорю, что пресс секретарь министра - это фотограф. А мои коменты удаляют. В каждом министерстве по фотографу, с зарплатой начальника отдела. Причем, плохих фотографов, как правило.
6
1
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Горожанин21 января 2018, 14:09
ну давай я буду его фотографировать , у меня смартфон , че будет платить?
6
3
Согласны с автором?
Чак Чак Норрисс21 января 2018, 15:07
Фотограф- тижелая работа,они так рано мирают.
3
3
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Димон21 января 2018, 15:22
"Отец Михаила Козловского был профессиональным фоторепортером, работал в центральной газете «Советская торговля», в которой был собкорром по Татарстану. В интервью нашим коллегам из «Реального времени» ровно год назад он рассказывал.." кто рассказывал?! Отец или сын? Все запутали ,как всегда! Показан !
3
6
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Горожанинс21 января 2018, 15:27
Соболезнование родным и близким!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 16:16
Вот тебе жизнь человека... Хоть князь, хоть бродяга, ничего с собой не унесешь.. Живите в гармонии с душой.
0
4
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Горожанин21 января 2018, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Символично - конец эпохи клана Шаймиева! В зоопарке в прошлом году умер барс, символ татарсрана!
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Ага. Не будь символом Татарстана, барс жил бы вечно. Даже не сомневайтесь :-D
0
4
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Горожанин21 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Фотограф- тижелая работа,они так рано мирают.
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Просто шаймиев его вампирил.
3
6
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Горожанин21 января 2018, 16:46
Да историю Татарстана помогал запечатлеть да и жизнь на земном шаре.
0
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бабай21 января 2018, 16:59
Личный фотограф личный повор личный нефть все личное
1
9
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Горожанин21 января 2018, 17:22
ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ О СМЕРТИ ФОТОГРАФА ? ? ? 99, 999999999999......% его не знала ! ЭТО ГОРЕ , ТОЛЬКО БЛИЗКИХ РОДНЫЕ ! У нас у каждого десятки потери близких . Женя Потешкина, зачем ты даёшь ненужную информацию .ВЫ не далекая и ограниченная журналистка . Шевели попой , ищи интересные новости , а не переписывал некрологи .Старый ДЕД .
3
9
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Горожанин21 января 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Личный фотограф личный повор личный нефть все личное
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[***]
0
1
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татарчу21 января 2018, 18:08
Что очень БЫСТРО убрали . (радостную новость про очередное день ) Швймиева. Видимо ЗАХЛЕСТНУЛИ (похвалы) в адрес . ИНЕТ не выдержал и перегорел.
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Горожанин21 января 2018, 20:55
Вот если бы натурщик почил, вот это была новость, удащливые разом в траур все дня на три ушли.
0
0
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Горожанин21 января 2018, 21:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну и новости...
Личный хомячок с рыбкой как поживают?
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Да нормально все,как всегда тебя имеют по полной
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Горожанин21 января 2018, 22:05
Такие все обиженные,униженные и обделенные жизнью.Сами,ничего в жизни достичь не могут,придя сюда,сопли распускают.Обожаю за этим наблюдать
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