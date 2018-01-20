Сегодня в Казани ожидается -10 градусов и метель

Сегодня, 21 января, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, временами прогнозируется небольшой снег, местами метель. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит 8-10 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Кстати, в начале следующей неделе погода существенно не изменится - в понедельник днем в Татарстане будет около 3-7 градусов, во вторник - 7-12 градусов.