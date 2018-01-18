Крещенские купели в Татарстане закроют 19 января в 23:00

В Татарстане на утро 19 января участие в крещенском купании приняли 5194 человека. Купания полностью завершены в 16 местах в 6 муниципальных районах РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня праздничные крещенские мероприятия проходят в районах республики, планируется, что всего в них примут участие 50 тыс. человек. Всего в Татарстане оборудовано более 100 мест для купания.

По окончании всех праздничных мероприятий и купаний, не позднее 23.00 19 января все купели будут закрыты деревянными щитами и засыпаны снегом.

Напомним, в Казани организовано шесть иорданей для купаний. Окунуться в священную воду можно будет на озере Верхний Кабан со стороны ул. Борисковская д.54 и около кафе «Сокол», на реке Казанка около Храма-памятника, на реке Волга (поселок Красная Горка), на озере Комсомольское (поселок Дербышки), а также в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по ул.5-я Кадышевская, 12 в жилом массиве Савиново.