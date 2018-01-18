14-летняя участница конкурса «Мисс Татарстан» о кастинге и своих переживаниях

Портал ProKazan.ru о том, как девушки участвуют в республиканском конкурсе красоты

В среду, 24 января, на сцене казанской «Пирамиды» будет названо имя девушки, которая завоюет титул «Мисс Татарстан-2018». За пару дней до финала мы решили пообщаться с одной из самых молодых конкурсанток - Маргаритой Скворцовой.



14-летняя жительница Зеленодольска Маргарита Скворцова (#22) попала в «тридцатку» финалисток конкурса «Мисс Татарстан».

- Для меня самым волнительным моментом было участие в кастинге в «Меге», - рассказала порталу ProKazan.ru Маргарита. - Участниц было около 100 человек, выбрали 42 девушки. В их число также вошли финалистки региональных конкурсов и конкурсов красоты высших учебных заведений Татарстана. Было очень неожиданно, но приятно, когда жюри назвали мой номер. Думаю, каждый человек, когда что-то делает впервые, конечно же, переживает. Но я ощущала поддержку любимой мамочки, которая была в зале и мне становилось легче. Надеюсь, что при подготовке к конкурсу, я узнаю много нового, ведь с нами будут работать настоящие профессионалы/



Кастинг проходил в декабре, приехало более 100 девушек со всего Татарстана, в финал после всех отборов попали 30

Как рассказала порталу ProKazan.ru мама Маргариты, в их семье повторяется история с участием в конкурсах красоты.

- Смотрю на свою дочку, а память уносит в далекий 1999 год. Мне 17 лет и я участница «Мисс Зеленодольск-99», - рассказала Елена Скворцова. - Это было начало этих конкурсов. Теперь, конечно, это все на другом, более высоком уровне. Но и тогда помню свое волнение, когда завоевала титул «Первая вице-мисс», как поехала на республиканский конкурс, как переживали за меня родные и близкие мне люди.



И вот, спустя 19 лет история повторяется, моя дочь - участница «Мисс Татарстан». Как скоротечно время! Думаю, что для моей 14-летней дочери - это хорошая проверка для вхождения во взрослую жизнь.



Маргарита Скворцова вместе с мамой

Кстати, проголосовать за понравившуюся участницу можно, отправив смс на номер 5544 с кодовым словом "МИСС" пробел и номер участницы! Максимальная стоимость SMS – 40р. с НДС. Подробнее можно узнать на официальном сайте конкурса.



Кроме того, на портале ProKazan.ru стартует голосование. Голосуйте за девушку, которая понравилась вам больше всего. Победительница будет награждена спецноминацией!