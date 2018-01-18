Министр строительства РТ: мы готовы к постройке мусоросжигательного завода

В этом году должны завершить все организационные работы по строительству завода

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ готовы к строительству мусоросжигательного завода на территории республики, об этом сегодня заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании итоговой коллегии.

В своем выступлении премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, обращаясь к министру, призвал завершить организационные работы по строительству на территории республики мусоросжигательного завода, в ответ Ирек Файзуллин сообщил, что они уже готовы к строительству.

- Параллельно с нормативной базой мы решали вопросы по материальному обеспечению новой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами и практически готовы к строительству мусороперерабатывающего завода, - рассказал министр.

Планируется, что в феврале будет утверждена Территориальную схему по обращению с отходами, до июля 2018 года пройдут выборы региональных операторов, а до конца года региональные операторы должны заключить договора с местными операторами и с отходообразователями.

Напомним, официально о месте строительства мусоросжигательного завода не сообщается. Наиболее вероятным местом строительства станет поселок Осиново неподалеку от Новой Туры и Залесного.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.