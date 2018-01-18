Власти Татарстана создадут фонд для работы с обманутыми дольщиками

В Татарстане для поддержки обманутых дольщиков в ближайшие дни будет создан отдельный фонд. Об этом сегодня в ходе итоговой коллегии Минстроя РТ сообщил его глава Ирек Файзуллин.

- В ближайшие дни правительством будет создан фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам, - сказал глава ведомства.

По данным Минстроя РТ, за последние 10 лет в республике в эксплуатацию ввели 111 долгостроев, в которых квартиры получили почти 14 тыс дольщиков.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что ЖК «Миллениум сити» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Дольщики казанского долгостроя отправили соответствующую заявку. Строительство дома началось в 2004 году. На сегодняшний день дом не достроен. Стройка стоит, согласно «дорожной карте» Минстроя, дом планируется сдать в 4 квартале 2019 года.