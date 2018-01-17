В Татарстане собака, которую хоронили всем домом, выбралась из могилы

В Нижнекамске собака, которую хоронили всем домом, выбралась из могилы, сообщает телеканал «НТР 24».

По словам жителей, дворовый пес по кличке Зевс вместе с бродячей собакой перебегали дорогу и на пешеходном переходе их сбила машина. Одна собака погибла на месте, а у Зевса пострадала лапа.

- Ветеринар сказала, что лучше усыпить собаку. Зевсу сделали укол, и мы его похоронили. Но на следующее утро он снова вернулся в подъезд, - говорится в сообщении.

Теперь нижнекамцы предполагают, что ветеринар просто обманула их.

- Когда собака вернулась, жильцы дома поехали в клинику, и попросили ветеринара прийти, чтобы помочь собаке. Она сказала, что у неё и ее коллег нет времени. Деньги нам не вернули, - рассказывает жительница дома.

Однако ветеринар уверяет, что об усыплении собаки не было и речи.

- Я сделала обезболивающее и снотворное, чтобы собака отоспалась и вышла из шокового состояния, - сообщила ветеринар Аделина Камалиева.

Отмечается, что данная ситуация произошла из-за недопонимания.