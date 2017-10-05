В Казани возбудили дело на «Водоканал» из-за двора, который затопило сточными водами

В Казани прокуратура возбудила на должностное лицо МУП "Водоканал" административное дело из-за подтопления внутридворовой части улицы Гудованцева сточными водами. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

По данным надзорного ведомства, утром 10 января был установлен факт сточными водами из канализационного колодца, расположенного у первого подъезда корпуса 1 дома № 43.

- Причиной подтопления явилось засорение канализационного колодца, - отметили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено дело по статье "нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами".

Данное постановление направлено в Административную комиссию города для рассмотрения.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о том, что в Советском районе Казани на улице Аделя Кутуя прорвало канализацию, в результате затопило проезжую часть.