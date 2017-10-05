Казанский лыжник о россиянах, едущих на Олимпиаду под нейтральным флагом: они не предатели

19-20 января станет известен список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Накануне этого события мы пообщались с российским двоеборцем из Казани

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартуют зимние олимпийские игры. Сегодня на коллегии с участием министра спорта РТ Владимира Леонова стало известно, что на Олимпиаду могут отправиться 8 спортсменов из Татарстана. Окончательный список участников Олимпиады станет известен 19-20 января.

Казанец Нияз Набеев выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпиаде и готов был выступать под нейтральным флагом из-за отстранения от участия сборной России, но по совету врачей вынужден будет пропустить ее.

- Что значит для спортсмена пропуск соревнований такого уровня?

- Это очень тяжело осознать, столько работы было выполнено и фактически впустую. Квалифицироваться на Олимпиаду довольно сложно, особенно, если вид спорта в стране не популярен. Можешь быть среди лидеров в стране, но в итоге так и не попасть на Игры. Я пока не решил, что буду делать следующие 4 года. В Казани нет ни одной профессиональной лыжной трассы и тем более трамплина для прыжков, очень сложно в таких условиях развиваться дальше.

- Некоторые болельщики считают спортсменов, выступающих под нейтральным флагом предателями. Твое мнение?

- Я считаю, что не все болельщики полностью разобрались в ситуации. Дисквалифицировали именно Олимпийский Комитет России, поэтому российские спортсмены не имеют права представлять эту организацию. Против большинства спортсменов никаких санкций не будет, свою страну они представляют на играх. Правда, будут называться олимпийскими спортсменами из России. Так что ни о каком предательстве речи идти не может.

- Как ты оцениваешь шансы российской сборной? Не засудят ли ее из-за допингового скандала?

- Глобально, в российском спорте большая проблема с методиками тренировок. В некоторых видах она развивается, а в некоторых находится на уровне 80-90х годов, поэтому очень короткая «скамейка запасных» и неучастие некоторых лидеров может сказаться на количестве медалей. Не думаю, что спортсменов из России будут засуживать, по крайней мере на других международных соревнованиях такого не наблюдается.