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Казанский лыжник о россиянах, едущих на Олимпиаду под нейтральным флагом: они не предатели

Казанский лыжник о россиянах, едущих на Олимпиаду под нейтральным флагом: они не предатели
16+
Фото: из личного архива героя
19-20 января станет известен список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Накануне этого события мы пообщались с российским двоеборцем из Казани

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартуют зимние олимпийские игры. Сегодня на коллегии с участием министра спорта РТ Владимира Леонова стало известно, что на Олимпиаду могут отправиться 8 спортсменов из Татарстана. Окончательный список участников Олимпиады станет известен 19-20 января.

Казанец Нияз Набеев выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпиаде и готов был выступать под нейтральным флагом из-за отстранения от участия сборной России, но по совету врачей вынужден будет пропустить ее.

- Что значит для спортсмена пропуск соревнований такого уровня?

- Это очень тяжело осознать, столько работы было выполнено и фактически впустую. Квалифицироваться на Олимпиаду довольно сложно, особенно, если вид спорта в стране не популярен. Можешь быть среди лидеров в стране, но в итоге так и не попасть на Игры. Я пока не решил, что буду делать следующие 4 года. В Казани нет ни одной профессиональной лыжной трассы и тем более трамплина для прыжков, очень сложно в таких условиях развиваться дальше.

- Некоторые болельщики считают спортсменов, выступающих под нейтральным флагом предателями. Твое мнение?

- Я считаю, что не все болельщики полностью разобрались в ситуации. Дисквалифицировали именно Олимпийский Комитет России, поэтому российские спортсмены не имеют права представлять эту организацию. Против большинства спортсменов никаких санкций не будет, свою страну они представляют на играх. Правда,  будут называться олимпийскими спортсменами из России. Так что ни о каком предательстве речи идти не может.

- Как ты оцениваешь шансы российской сборной? Не засудят ли ее из-за допингового скандала?

- Глобально, в российском спорте большая проблема с методиками тренировок. В некоторых видах она развивается, а в некоторых находится на уровне 80-90х годов, поэтому очень короткая «скамейка запасных» и неучастие некоторых лидеров может сказаться на количестве медалей. Не думаю, что спортсменов из России будут засуживать, по крайней мере на других международных соревнованиях такого не наблюдается. 

Рамиль Бикмуллин, 17.01.2018, 17:50
Тэги: Интервью, Спорт
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Комментарии

Горожаеин17 января 2018, 17:56
Предатели.
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7
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Горожанин17 января 2018, 18:00
Ну, на курорт же ты ездишь вообще без флага. Вот если бы под чужим флагом, тогда другой разговор.
3
4
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Горожанин17 января 2018, 18:03
Важно подвиг совершить, взять медаль а каким флагом махать будут мне глубоко по барабану. Я буду болеть за людей, а не за гимн, флаг и форму с триколором
9
8
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Горожанин17 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Скоро начнёт писать про своё мирозрение поганец....
3
3
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Горожаеин17 января 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Ну, на курорт же ты ездишь вообще без флага. Вот если бы под чужим флагом, тогда другой разговор.
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Сравнил х.с пальцем. Тебя на курорт страна готовила, стадионы строила в ущерб пенсионерам , тренеру зарплату с бюджета платит, чтоб.тебя подготовить и т.д. ?
2
8
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Горожанин17 января 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Сравнил х.с пальцем. Тебя на курорт страна готовила, стадионы строила в ущерб пенсионерам , тренеру зарплату с бюджета платит, чтоб.тебя подготовить и т.д. ?
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Тебя же тоже учили в школе, институте не на свои деньги.
6
3
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Горожанин17 января 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Сравнил х.с пальцем. Тебя на курорт страна готовила, стадионы строила в ущерб пенсионерам , тренеру зарплату с бюджета платит, чтоб.тебя подготовить и т.д. ?
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Вообще, это очень удобно. Нужно сборную по футболу выпустить под нейтральным флагом. Если победят, будем кричать "ура", не победят - мы не знаем, кто это такие.
Лучший комментарий
0
12
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Горожанин17 января 2018, 18:21
Пусть под синем флагом выступают....деревенские русские мужики и в провинции самогонов поддержут этот цвет
3
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Димон17 января 2018, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
Предатели.
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Кого предали? Путина, Мутко, которые создали систему обмана, и не только в спорте?
4
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Горожанин17 января 2018, 18:34
Госбюджет на них тратим, а они катаются по курортам без флага
3
4
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Горожаеин17 января 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Голубым или радужным. :-D
0
2
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Горожаеин17 января 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Кого предали? Путина, Мутко, которые создали систему обмана, и не только в спорте?
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Народ,который спины гнет, а с него последние.портки сдирают, что.бюджет.пополнить.
2
5
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Горожаеин17 января 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Тебя же тоже учили в школе, институте не на свои деньги.
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На твои что ли?
3
3
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Дед17 января 2018, 18:40
Продажные спортцмены! Не за теми медалями едут, предали свою родину за кусок желёзки не кому не нужной, ......... Я только одно могу сказать ПРЕДАТЕЛИ !!!!
9
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Дед17 января 2018, 18:42
Под нейтральном ( белым)флагом идут только трусы и предатели.
9
5
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Горожаеин17 января 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
Тебя же тоже учили в школе, институте не на свои деньги.
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Раньше, после окончания ВУЗ а, выпускники отрабатывали обязательно.на предприятии, потом долг Родине отдавали. Так и в среднетехничемком и училище было. Так что, прежде чем ляпнуть, подумай.
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12817 января 2018, 18:53
Сложный вопрос. С одной стороны, на них действительно тратят бюджет, формирующийся из наших налогов. С другой стороны глава государства сам призвал их ехать. С одной стороны говорят, что Россия подделывала пробы, но даже, если это так кто их заставлял допинг жрать. А про флаг, если спортсмены под нейтральным флагом внезапно впервые в истории олимпиад займут место в пятёрке, всем всё будет ясно.
Хочется добавить, что сейчас любительский спорт - это соревнование технологий. И не только допинга. Богатые страны выделяют деньги на изготовление различных смазок для лыж, всяких бобов для бобслея лёгкой конструкции и прочее. Считаю, что для чистоты результатов надо каждому спортсмену выдавать одинаковое снаряжение от одного производителя
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Горожанин17 января 2018, 19:20
А стоит ли так возмущаться, большой спорт это уж давно деньги деньги и деньги, а хоккеисты волейболисты, баскетболисты и пр. уж давно ни только продажное и покупное развлекалово для народа, но и еще и возможность отмывки денег, для тех кто правит балом. Так что увы там где правят деньги, нет ни совести, ни чести.
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Горожанин17 января 2018, 19:25
Мутно предатель а не спортсмены!!!
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Горожанин17 января 2018, 19:38
Господа, честно, не понятно ваше недовольство. Спортсмены готовились, тренировались, мечтали, и все их мечты должны рушиться, потому что один не высокий чувак захотел на прошлой олимпиаде медалек любой ценой?

Пусть едут и пусть честно выступают, болею за них! Пусть честно, без допинга побеждают!
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Горожанин17 января 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Голубым или радужным. :-D
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Точно, самое то будет ! Тем более аквафрешный флаг Раши голубой цвет имеет.
Так что хоть один цвет,но останется от флага.
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Горожанин17 января 2018, 20:25
Предатели конечно! Причем он не ответил по существу, увильнул
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Димон17 января 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Народ,который спины гнет, а с него последние.портки сдирают, что.бюджет.пополнить.
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А если бы не поехали народу, наверное, большое облегчение было бы!?
0
2
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Димон17 января 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Продажные спортцмены! Не за теми медалями едут, предали свою родину за кусок желёзки не кому не нужной, ......... Я только одно могу сказать ПРЕДАТЕЛИ !!!!
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Так если на Родине такие аферисты и обмащики у руля стоят, что им с ними в солидарность играть? Люди готовились к этому событию годами.
0
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Алина Козьмина17 января 2018, 20:39
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Алина, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
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Горожанин17 января 2018, 20:39
Предатели.
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Горожанин17 января 2018, 21:20
Смысл олимпиады в мирном соперничестве стран.
Участие человека без флага не имеет логического смысла.
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12817 января 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Смысл олимпиады в мирном соперничестве стран.
Участие человека без флага не имеет логического смысла.
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Ошибаетесь на 180 градусов. Смысл Олимпиады - в соревновании сильнейших атлетов планеты. Флаги лишь извращают его
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