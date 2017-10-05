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СМИ: в школах Татарстана повторно проведут проверку на добровольность изучения татарского

СМИ: в школах Татарстана повторно проведут проверку на добровольность изучения татарского
16+
Фото: ProKazan.ru

Министерство образования и науки РФ совместно с Рособрнадзором в школах Татарстана повторно проведут проверку на добровольность изучения татарского языка, передает regnum.ru.

Сообщается, что причиной этого стали обращения родителей о том, что детям, которые не посещают уроки «родного языка» и «литературное чтение на родном языке», пришедшие на смену ранее обязательному татарскому языку, угрожают неаттестацией по ним.

- Эти предметы являются добровольными для изучения, - указывают родители в жалобе.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане около 1,3 тысяч учителей татарского языка отправят на переподготовку на другие предметы. Дополнительное повышение квалификации пройдут еще 208 педагогов. Соответствующее поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Учителям татарского языка предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов. Учителей обещают переобучить в течение полугода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 17.01.2018, 14:52
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин17 января 2018, 14:55
Они все равно пытаются втюхать любыми способами изучение татарского языка
Лучший комментарий
17
66
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Горожанин17 января 2018, 14:57
я думал, что только ослы упрямые
6
40
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
вот скажи мне ты к чему это написал? кто-то запрещает татарам учить татарский?
7
32
Согласны с автором?
Малай17 января 2018, 15:05
Эй бурганов сделай уже нам язык обязательным, не хотим учить родной язык добровольно!
11
27
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Горожанин17 января 2018, 15:08
Еще кто-то захотел орден? Ничего, будет висеть вместе с Нафиковым.
13
8
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Горожанин17 января 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Хочу обязательного изучения татарского языка. Я живу в Татарстане и мой родной язык я должен изучать добровольно, а не родные в обязательном порядке. Где справедливость, равенство языков и ущемлены мои законные права
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Предлагаю тогда объясняться устно и письменно только на родном языке, посмотрим как тебя быстренько везде пошлют, включая все госорганы
8
33
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Ол17 января 2018, 15:13
Опять русских щемят. Давайте уж тогда и татарскую кухню не еште чего уж там. Репа вам в суп
22
13
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Малай17 января 2018, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
Хочу обязательного изучения татарского языка. Я живу в Татарстане и мой родной язык я должен изучать добровольно, а не родные в обязательном порядке. Где справедливость, равенство языков и ущемлены мои законные права
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Правильно, татарам обязательный, остальные как хотят.
7
38
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Горожанин17 января 2018, 15:25
Упоротые. Удалили мой коммент на татарском. Вот оно "никто не ущемляет татарский язык"?
18
11
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Малай17 января 2018, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Не имеют прав посылать, все на территории Татарстана обязаны знать татарский язык. Я сейчас принципиально везде говорю по-татарски и таких становится всё больше. Татары стали уважать и ценить свой язык, раньше стеснялись, а теперь поняли, что наше стеснение и культура работает против нас. Нужно, как в той же Прибалтике говорить везде только на своём языке
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Сам с собой разговариваешь? На кухне?
9
26
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Горожанин17 января 2018, 15:34
Снова маржущек щемят. Хватит уже испытывать фантомные боли. Потом не жалуйтесь, сами виноваты.
16
11
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Горожанин17 января 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Не имеют прав посылать, все на территории Татарстана обязаны знать татарский язык. Я сейчас принципиально везде говорю по-татарски и таких становится всё больше. Татары стали уважать и ценить свой язык, раньше стеснялись, а теперь поняли, что наше стеснение и культура работает против нас. Нужно, как в той же Прибалтике говорить везде только на своём языке
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Так отделитесь вы уже от России, и кукарекай на своём! Что же Горшок со слюнями во рту молил Москву "еще 5 лет его не трогать и ничего не менять" ??
7
23
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12817 января 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Опять русских щемят. Давайте уж тогда и татарскую кухню не еште чего уж там. Репа вам в суп
Развернуть
Не срача ради, а истины для. О какой татарской кухне вы говорите? Домашняя лапша? Я её не ем. Кыстыбый? Тоже не ем. Губадия? Не ем. Чак чак? Не ем. Талкыш калеве? Вообще год назад о таком услышал. Люблю перемяч и вак балеш, но ежедневно я их не ем. Вообще, 99% татарской кухни, которую русские употребляют - выпечка к чаю, от которой всегда можно отказаться. Я ни в коем случае не говорю, что татарская кухня не вкусная - вкусная, слышал много лестных отзывов от гостей города, но заявлять о том, что русские без татарской кухни перемрут с голоду, или от цинги - глупо.
9
28
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Опять русских щемят. Давайте уж тогда и татарскую кухню не еште чего уж там. Репа вам в суп
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Питайтесь тогда чак-чаком и выпечкой из добропека, че ты прешься в магазин и "не свою" еду покупаешь
9
14
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:37
Уважаемая "титульная нация", в 90-е годы в Республиках бывшего союза прошли этот процесс утверждения титульного языка. И там где настояли на внедрении титульного языка там русские вынуждены были уехать в те регионы где русский язык является основным. поэтому прежде чем делать серьезные утверждения подумайте, может не стоит так категорично относиться к этим тонким вопросам.
9
16
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:40
От этих проверок опять пострадают только дети и учителя!!!! Учителям оставили 4 часа и вынуждают уйти!!! А оставили опять своих приближенных к директору(ам)... А после переподготовки не хотят оставить в школе... Куда идти Учителям????!!!!! Издевательство!!! Много писать...
4
10
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Не имеют прав посылать, все на территории Татарстана обязаны знать татарский язык. Я сейчас принципиально везде говорю по-татарски и таких становится всё больше. Татары стали уважать и ценить свой язык, раньше стеснялись, а теперь поняли, что наше стеснение и культура работает против нас. Нужно, как в той же Прибалтике говорить везде только на своём языке
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Зубы на полку положишь, как прибалты
8
20
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
От этих проверок опять пострадают только дети и учителя!!!! Учителям оставили 4 часа и вынуждают уйти!!! А оставили опять своих приближенных к директору(ам)... А после переподготовки не хотят оставить в школе... Куда идти Учителям????!!!!! Издевательство!!! Много писать...
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Работать, а не на уроках татарского в носу ковырять
3
17
Согласны с автором?
12817 января 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
А зачем мне его читать? Уха, борщ, щи, солянка, каши различные - русские блюда. Монополии на картошку у вас нет. С голоду не помру. Тем более, итальянцы и прочие скандинавы, в отличие от вас, мне пока не запрещают есть макароны и селёдочку, а я к чужой кухне толерантен. А вам советую из принципа не есть ни солянку, ни щей, ни борща.
4
17
Согласны с автором?
12817 января 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Угу, только 90% населения земного шара о татарах и слышать не слышала, тем боле о одноименной кухне
7
24
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
Бик эйбэт эйткэнсен малае!:-)
14
5
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
согласен! Нормального человека нафиковым не обзовут!:-D
10
6
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Маладис=-D
1
6
Согласны с автором?
12817 января 2018, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
А что Татарстан высокотехнологичного за бугор продаёт? Ми-8, Позис. Практически весь сбыт у нас внутри РФ, ну может быть нефть продаём, если осталось что-то. Ну ок, отделились, имеем ввозные пошлины на товар. Дальше что?
3
11
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Не срача ради, а истины для. О какой татарской кухне вы говорите? Домашняя лапша? Я её не ем. Кыстыбый? Тоже не ем. Губадия? Не ем. Чак чак? Не ем. Талкыш калеве? Вообще год назад о таком услышал. Люблю перемяч и вак балеш, но ежедневно я их не ем. Вообще, 99% татарской кухни, которую русские употребляют - выпечка к чаю, от которой всегда можно отказаться. Я ни в коем случае не говорю, что татарская кухня не вкусная - вкусная, слышал много лестных отзывов от гостей города, но заявлять о том, что русские без татарской кухни перемрут с голоду, или от цинги - глупо.
Развернуть
Попробуй еще казылык( вяленая конина). Потом не то что татарский выучишь, душу дьяволу продашь за него:-D
У татар основа всегда мясо. Где побольше мяса, то татарское блюдо:-)
11
8
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
А что Татарстан высокотехнологичного за бугор продаёт? Ми-8, Позис. Практически весь сбыт у нас внутри РФ, ну может быть нефть продаём, если осталось что-то. Ну ок, отделились, имеем ввозные пошлины на товар. Дальше что?
Развернуть
Дальше насильственный захват и рабство)
5
7
Согласны с автором?
12817 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Попробуй еще казылык( вяленая конина). Потом не то что татарский выучишь, душу дьяволу продашь за него:-D
У татар основа всегда мясо. Где побольше мяса, то татарское блюдо:-)
Развернуть
Конь для татарина - боевой товарищ и еда ;-) Кстати, а где казылык купить можно?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Чебурашка, ты уже здесь коментируешь? А мы тебя ищем на предыдущей новости
1
3
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Конь для татарина - боевой товарищ и еда ;-) Кстати, а где казылык купить можно?
Развернуть
Мы всегда в Бахетле покупаем. Хороший.
2
1
Согласны с автором?
12817 января 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Только внезапно Европа живёт в ЕС с беспошлинной торговлей, по квотам, конечно, и Шенгеном. Вот возьмём Украину, ну пошли они в Европу, ну в три раза торговля с Россией упала, ну в Европу на 10% импорт нарастили. Отлично, я считаю
4
1
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Хочу обязательного изучения татарского языка. Я живу в Татарстане и мой родной язык я должен изучать добровольно, а не родные в обязательном порядке. Где справедливость, равенство языков и ущемлены мои законные права
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вот именно где справедливость,- что ты пишешь то тогда на русском????? ярый представитель национализма!!!
2
11
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Не имеют прав посылать, все на территории Татарстана обязаны знать татарский язык. Я сейчас принципиально везде говорю по-татарски и таких становится всё больше. Татары стали уважать и ценить свой язык, раньше стеснялись, а теперь поняли, что наше стеснение и культура работает против нас. Нужно, как в той же Прибалтике говорить везде только на своём языке
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это по какому закону все проживающие в Татарстане должны знать татарский? только о праве использовать идет речь. и не надо с Прибалтикой сравнивать - там - отдельные государства в отличие от РТ - регионе в составе РФ
4
15
Согласны с автором?
12817 января 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Мы всегда в Бахетле покупаем. Хороший.
Развернуть
Ок, гляну, спасибо. На глаза не попадался никогда
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Не имеют прав посылать, все на территории Татарстана обязаны знать татарский язык. Я сейчас принципиально везде говорю по-татарски и таких становится всё больше. Татары стали уважать и ценить свой язык, раньше стеснялись, а теперь поняли, что наше стеснение и культура работает против нас. Нужно, как в той же Прибалтике говорить везде только на своём языке
Развернуть
:-D
2
2
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
А что Татарстан высокотехнологичного за бугор продаёт? Ми-8, Позис. Практически весь сбыт у нас внутри РФ, ну может быть нефть продаём, если осталось что-то. Ну ок, отделились, имеем ввозные пошлины на товар. Дальше что?
Развернуть
А что продовать нужно именно высокотехнологичное ?
В Татарстане много чего зарубеж продают от с/х до оказываемых туристических услуг , от химической продукции до машиностроения.
А Рашка твоя что продает кроме оружия и ресурсов,которые грабит у малых коренных народов ?
13
5
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:43
Прикольные комменты. Посмеялся от души. Хорош лаяться между собой. А дополнительные языки учить всегда полезно. Лучше всегда развиваться, идти вперёд, самосовершенствоваться, а не приходить с работы и на диване пиво пить. Денег больше будет, желание зарабатывать и здоровье в порядке.
6
10
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
А что продовать нужно именно высокотехнологичное ?
В Татарстане много чего зарубеж продают от с/х до оказываемых туристических услуг , от химической продукции до машиностроения.
А Рашка твоя что продает кроме оружия и ресурсов,которые грабит у малых коренных народов ?
Развернуть
[***]
0
0
Согласны с автором?
12817 января 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
А что продовать нужно именно высокотехнологичное ?
В Татарстане много чего зарубеж продают от с/х до оказываемых туристических услуг , от химической продукции до машиностроения.
А Рашка твоя что продает кроме оружия и ресурсов,которые грабит у малых коренных народов ?
Развернуть
"Рашка" продаёт все то же самое: с/х, продукты машиностроения, нефтехимию
2
1
Согласны с автором?
горожанин17 января 2018, 16:53
В странах Балтии средняя з/п 700 - 800 евро. А Прибалтика, устаревший, советский термин. Так говорят только российские совки.
7
4
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 16:56
Почитаешь комментарии и удивляешься-у себя дома все такие смелые и умные. А в поисках лучшей жизни, например в Петербурге или Москве, устраиваясь к тем же "урысам" на хорошую зарплату вякнуть бояться. Немного пожив там, сразу забывается и язык, да и "родной" город в светских разговорах с коренными жителями столиц сразу становится деревней и невозможностью жить в нём.
4
15
Согласны с автором?
горожанин17 января 2018, 16:57
Ну хрен с ней, с империей.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 17:00
В 165 опять будут родителям мозги промывать
2
4
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 17:04
Не буди лихо, пока оно тихо.
1
1
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин17 января 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот такие русские мечтатели разговаривают самим с собой или со стаканам боярышника в одиночестве заставляя верить в первую очередь в свой бред самого себя.
Будь коренные народы свободны твоя москва и питер бы их не смогли грабить и все богатства от ресурсов оставалось бы у этих народов, а сейчас грабят как Татарстан забирая ежегодно почти все деньги его бюджета. Так что твря москва или питер нафиг никому не нужны и даже сейчас в РТ уже может быть лучше,чем в москве и питере.
Не балуйся боярышником,а то он тебя победит и сделает из тебя синего человечка.
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:-D
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Горожанин17 января 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
=-D
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Горожанин17 января 2018, 17:59
Мало того, уроков родного должно быть- два. В в 126 школе не поменяли расписание, и уроков остается 3 принудительно.
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житель17 января 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Конь для татарина - боевой товарищ и еда ;-) Кстати, а где казылык купить можно?
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Съел друга:)
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12817 января 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
Съел друга:)
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Не, боевого коня никто не съел бы, лишь от большой нужды. На его тренировку очень много сил уходило, но не каждый конь из табуна был годен на роль боевого. Таких и ели. В чём проблема? Опять же, времена были не самые беспечные, можно было и с голоду в походе умереть, тут уж не до сантиментов
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Люди мира17 января 2018, 19:51
Активизация фашиствующих элементов спровоцирована поведением руководства по поводу татарского языка. Это однозначно несправедливое решение. Но призываем нормальных цивилизованных людей не поддаваться националистическим настроениям, в мире и так полно подобных проблем и никогда еще к хорошему это не приводило. Борьба необходима с коррумпированной властью, в которой присутствуют все национальности. Все зло от режима, люди мира всегда это понимают.
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12817 января 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
Активизация фашиствующих элементов спровоцирована поведением руководства по поводу татарского языка. Это однозначно несправедливое решение. Но призываем нормальных цивилизованных людей не поддаваться националистическим настроениям, в мире и так полно подобных проблем и никогда еще к хорошему это не приводило. Борьба необходима с коррумпированной властью, в которой присутствуют все национальности. Все зло от режима, люди мира всегда это понимают.
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Отлично сказано
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Анвар17 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Хохол уймись, или адресок черкни я тебе санитаров вызову.
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Горожанин17 января 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Хохол уймись, или адресок черкни я тебе санитаров вызову.
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А если не уметься то,что ты будешь делать ? ... судорожно теребить свою мошенку в невростненических комвульсиях ?
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Горожанин17 января 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Отлично сказано
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Скорее прокукарекано
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Горожанин17 января 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
"Рашка" продаёт все то же самое: с/х, продукты машиностроения, нефтехимию
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Нету в Рашки с/х , только в паре регионов все Китайское даже свинцовые огурцы. Машиностроение ? Это те что иностранцы которые сегодня открыли,а завтра закрыли как было с Фордом ? Или тазы, кто покупает только от бедности,так как в Москве их днем с огнем не сыщешь все на иномарках.
Нефтехимию может быть....объем мирового рынка рашка занимает доли процентов. Например маленькая Голландия производит и продает столько,сколько почти все страны вступившие в ЕС в 2004 году типа Польш и т.д. а Рашки до Польши как до луны. А теперь прикинь чем живет Рашка, если после падения цен на энергоресурсы за два года уже "денег нет,но вы держитесь".
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12817 января 2018, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Нету в Рашки с/х , только в паре регионов все Китайское даже свинцовые огурцы. Машиностроение ? Это те что иностранцы которые сегодня открыли,а завтра закрыли как было с Фордом ? Или тазы, кто покупает только от бедности,так как в Москве их днем с огнем не сыщешь все на иномарках.
Нефтехимию может быть....объем мирового рынка рашка занимает доли процентов. Например маленькая Голландия производит и продает столько,сколько почти все страны вступившие в ЕС в 2004 году типа Польш и т.д. а Рашки до Польши как до луны. А теперь прикинь чем живет Рашка, если после падения цен на энергоресурсы за два года уже "денег нет,но вы держитесь".
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Ага, только внезапно экспорт пшеницы из России на 1-м месте в мире, экспорт лазеров - на 6-м и экспорт оружия, на 2-м.
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Горожанин17 января 2018, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
это по какому закону все проживающие в Татарстане должны знать татарский? только о праве использовать идет речь. и не надо с Прибалтикой сравнивать - там - отдельные государства в отличие от РТ - регионе в составе РФ
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По закону принятом во всем мире, или ты слышал о таком? Защита прав человека и закона о праве наций на самоопределение.
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Горожанин17 января 2018, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
вот именно где справедливость,- что ты пишешь то тогда на русском????? ярый представитель национализма!!!
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Вот и пишу, что нет обязательного изучения родного языка. А надо вводить обязательно, ведь стыдно чужим владею, а родным только на уровне разговорного. Вот сами и ответили на вопрос
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12817 января 2018, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Вот и пишу, что нет обязательного изучения родного языка. А надо вводить обязательно, ведь стыдно чужим владею, а родным только на уровне разговорного. Вот сами и ответили на вопрос
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Типа, если тебя никто палкой не бил, то ты родной язык выучить не догадался? Бедняжка...
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12817 января 2018, 21:14
В ответ на комментарий пользователя
По закону принятом во всем мире, или ты слышал о таком? Защита прав человека и закона о праве наций на самоопределение.
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Номер закона в сиудию!
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