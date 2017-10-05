СМИ: в школах Татарстана повторно проведут проверку на добровольность изучения татарского

Министерство образования и науки РФ совместно с Рособрнадзором в школах Татарстана повторно проведут проверку на добровольность изучения татарского языка, передает regnum.ru.

Сообщается, что причиной этого стали обращения родителей о том, что детям, которые не посещают уроки «родного языка» и «литературное чтение на родном языке», пришедшие на смену ранее обязательному татарскому языку, угрожают неаттестацией по ним.

- Эти предметы являются добровольными для изучения, - указывают родители в жалобе.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане около 1,3 тысяч учителей татарского языка отправят на переподготовку на другие предметы. Дополнительное повышение квалификации пройдут еще 208 педагогов. Соответствующее поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Учителям татарского языка предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов. Учителей обещают переобучить в течение полугода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.

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