Стало известно, где в Казани самые скользкие улицы

Общественники проверили адреса, откуда чаще всего поступали сигналы

От жителей Казани все чаще стали поступать звонки по поводу состояния тротуаров и дворов города. Казанцы жаловались на лед и травмы. Об этом сообщают активисты Общественного народного фронта (ОНФ).

Так, активисты проверили адреса, откуда чаще всего поступали сигналы. Среди осмотренных участков были улицы Адоратского, Журналистов, Гвардейская, Искра, Аделя Кутуя и Патриса Лумумбы.

Отмечается, что «каша» из снега, песка и реагентов накрывает образовавшийся на тротуарах лед. Кроме того, общественники обратили внимание на валы грязного снега на пешеходных дорожках вблизи автомобильных дорог – они снижают видимость и для автомобилистов, и для пешеходов на «зебре» и нерегулируемых перекрестках.

- Дорога от подъезда до машины или до остановки общественного транспорта становится опасной для здоровья. Группу риска в основном составляют пенсионеры, страдают и занятые люди, которые в связи с переломами теряют работоспособность и вынуждены брать больничный. Очевидно, коммунальные службы не справляются с поддержанием дорог в нормальном состоянии, - рассказывает активист ОНФ в Татарстане Семен Васильев.

По словам медиков, в это время ежегодно наблюдается скачок количества обращений с переломами.

Сообщается, что общественники направили обращение в управляющие компании, в ведении которых находятся неочищенные дворы, а также в исполком Советского района Казани с просьбой принять меры к устранению проблемы гололедицы и навалов снега вдоль дорог.