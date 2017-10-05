Минниханов — экологам: «Вы создаете много ненужных проблем»

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал экологов за бюрократию, сказав, что ведомство создает много проблем. Об этом глава республики заявил сегодня в ходе заседания совета по предпринимательству при президенте РТ.

Так, на заседании малый бизнес пожаловался на дублирование при сдаче экологической отчетности.

- Все юрлица обязаны подавать три вида отчетов в один и тот же орган, но в разные сроки. Экологу для корректного заполнения форм необходимы данные бухгалтерии, и уже здесь возникает конфликт, потому что эколог запрашивает данные в январе, а у бухгалтера подведение итогов года — конец марта, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова директора челнинской компании «Камвторполимер» Светланы Ярлыченко.

По ее словам, если все необходимые документы не предоставить, то грозит штраф до 250 тыс рублей.

- Зачем три раза в течение первого квартала отчитываться? Самое главное — никто их не читает. Если не отправил вот — за штрафом придут. Сколько вопросов в экологии возникает, это несовершенство, это бюрократия ваша! Вы создаете много ненужных проблем. У наших коллеги бизнес, они должны деньги зарабатывать, - заявил Минниханов, выслушав жалобу.